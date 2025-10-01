농협경제지주, 염소 소비 대중화 본격 시동!

농협경제지주(축산경제대표이사 안병우)가 9월 11일, 서울 서초구 농협유통 양재점에서 화순축산농협 정삼차 조합장, 농협경제지주 공형식 본부장, 농협유통 이동근 대표이사 등 관계자가 참석한 가운데 「화순적벽흑염소」 브랜드 출시행사를 개최했다고 밝혔다.

이 날 행사에는 100% 국내산 염소고기를 사용해 생산한 염소 떡갈비와 염소탕 등을 선 보였으며, 개 식용종식법 시행 이후 염소 고기가 많은 관심을 받고 있는 만큼 시식코너에 많은 고객들이 몰려 구매까지 이어졌다.

향후 농협은 염소고기에 대한 소비자들의 뜨거운 반응에 발 맞춰 생산부터 유통까지 전 과정에 엄격한 품질 기준을 설정한 믿고 먹을 수 있는 염소 공동브랜드를 출시할 계획이다. 이에 따라 수입산과 차별화된 고품질 염소고기 유통 활성화로 국내 염소농가의 소득향상과 염소 산업 경쟁력강화에 기여할 것으로 기대된다.

농협경제지주 안병우 축산경제대표이사는 “염소고기가 소비자들의 입맛과 건강을 모두 만족 시킬 수 있도록 브랜드 관리, 신제품 출시 등에 다각적인 노력을 다 하겠다”고 말했다.

화순축산농협 정삼차 조합장은 “지난 24년 호남지역 최초로 염소 가축시장을 개장한 이후, 화순적벽흑염소 사업단을 구성해 염소 브랜드를 출시했다”며, “앞으로도 농가소득 증대와 더불어 국민 건강 증진을 위해 염소산업 육성에 최선을 다 하겠다”고 강조했다.