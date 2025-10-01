이강덕 포항시장, “추석 연휴 맞아 민생 안정 및 경제 활성화 만전”

국가정보관리자원관리원 화재 사고 관련해 시민 불편 없도록 만전

추석 연휴 방문객 맞이 관광지 등 환경 정비 철저

가을철 태풍 대비 시민 안전 최우선에 두고 선제적 대응 체계 구축

이 시장 “세계적 경쟁력 갖춘 지속가능한 포항 위해 끊임없는 노력 당부”

경북 포항시는 이강덕 시장 1일 시청 대회의실에서 열린 10월 확대간부회의를 주재하며 추석 연휴를 앞두고 민생 안정과 지역 경제 활성화를 위해 현안업무에 만전을 기해 줄 것을 당부했다고 밝혔다.

이강덕 포항시장이 1일 시청 대회의실에서 10월 확대간부회의를 주재하며 추석 연휴를 맞아 민생 안정과 지역 경제 활성화를 위해 현안 업무에 만전을 기해 줄 것을 당부하고 있다. 포항시 제공

이날 회의는 먼저 정보통신과의 ‘국가정보관리자원관리원 화재에 따른 포항시의 대응과 중장기 정보자원관리 종합계획’에 대한 테마 보고가 진행됐다.

시는 지난달 26일 정보관리원 화재 사고를 계기로 정보자원관리 및 재해 대응 체계를 강화할 방침이다.

이 시장은 국가 전산망이 안정될 때까지 민원실을 2시간 연장 운영하는 것과 관련해 시민들에게 위안이 되는 조치라며, 시민 입장에서 불편이 없도록 만전을 기해줄 것을 강조했다.

아울러 포항시의 핵심 정보 자원을 보다 안전하게 관리하고 디지털 행정 기반을 강화하기 위한 정보자원 관리 체계 강화에 최선을 다해줄 것을 당부했다.

시는 추석맞이 민생 안정 및 경제 활성화 대책을 통해 물가안정 및 취약계층 지원, 지역 내 소비 촉진, 교통·안전 관리 강화 등 전반에 걸쳐 명절 연휴 시민 불편이 없도록 총력을 다할 방침이다.

이 시장은 추석 연휴 포항을 찾는 귀성객과 관광객이 쾌적하고 편안한 휴식을 보낼 수 있도록 연휴 전 관광지, 주요 도로변 환경 정비를 철저히 하고, 특히 여느 때보다 연휴가 길어짐에 따라 지역 경제 활성화를 위해 관광객 유입을 위해 노력할 것을 강조했다.

가을철 태풍과 집중호우에 대비해 시민 안전을 최우선에 두고 사전 대피 체계 구축 및 하수도, 하천 정비 등을 철저히 해 줄 것을 주문했다.

이강덕 시장은 “시민 모두가 안전하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하는 것이 우리의 임무”라며, “아울러 변화하는 사회 트렌드를 시정에 접목하는 등 끊임없는 노력으로 미래성장 기반을 다져 세계적인 경쟁력을 가진 지속가능한 도시 포항을 만들어가기 위해 함께 노력하자”고 당부했다.