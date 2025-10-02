“먹다 남은 아메리카노, 오후에 마셔도 괜찮을까?”

“입 댄 커피, 하루 지나면 버리세요”…남은 아메리카노 안전하게 마시는 법

최근 계절을 가리지 않고 가장 인기 있는 음료 중 하나가 아이스 아메리카노다.

커피 자체는 변질이 더딘 편이지만, 사람의 침이나 오염된 얼음이 섞이는 순간 상황은 달라진다. 게티이미지

그러나 시원함을 더해주는 얼음과 남은 커피를 대하는 습관이 건강을 위협할 수 있다는 사실은 잘 알려져 있지 않다. 전문가들은 “얼음의 위생 관리와 커피 보관 습관이 식중독과 직결될 수 있다”고 경고한다.

◆얼음 속에 살아남는 바이러스

아이스 아메리카노를 마시며 얼음을 씹는 습관, 무심코 이어가다가는 식중독 위험에 노출될 수 있다.

2일 식품의약품안전처 연구에 따르면 식중독의 대표 원인인 노로바이러스는 얼음 속에서 장기간 생존한다.

얼음 속 노로바이러스 생존율은 3일 후 약 99%, 17일 후 45%에 달한다. 노로바이러스는 극소량으로도 감염을 일으켜 구토, 설사, 탈수를 유발한다.

여기에 얼음 틀을 씻지 않고 재사용할 경우 리스테리아균 증식 가능성도 높아진다. 리스테리아균은 뇌수막염, 패혈증 등 중증 질환으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다.

커피 애호가라면 한 번쯤은 겪어본 경험, 바로 오전에 사온 아메리카노가 오후까지 남아 있는 경우다. 버리기 아까워 냉장고에 넣어두었다가 다시 꺼내 마시기도 한다.

전문가들은 “아메리카노는 상대적으로 변질 가능성이 낮다”고 설명한다.

그 이유는 무엇일까.

우선 원두 추출 과정에서 뜨거운 물로 살균돼 초기 오염도가 낮다. 아메리카노는 단백질·지방·탄수화물이 거의 없어 부패·산패·변패 위험이 덜한 편이다. pH 4.8~6 수준의 산성 환경은 세균 번식을 억제한다.

입을 대지 않은 커피라면 상온에서 최대 5일, 냉장 보관 시 1주일까지 보관 가능하다.

◆“입 대면 ‘24시간 내’ 마셔야”

문제는 입을 댄 경우다. 침 속 세균이 옮겨가면서 변질 속도가 급격히 빨라진다.

뚜껑을 열어둔 경우에도 공기 중 곰팡이 포자가 내려앉을 수 있다. 곰팡이가 눈에 보일 정도로 증식하는 데는 5일이 걸리지만, 보이지 않는 동안에도 이미 세균은 자라고 있다.

세균 증식 속도가 빠르기 때문에 ‘아직 괜찮겠지’라는 생각 대신 위생적인 습관을 들이는 것이 최선의 예방법이다. 게티이미지

전문가들은 “입을 댄 커피는 24시간 내 반드시 마시고, 하루가 지났다면 과감히 버려야 한다”고 입을 모은다.

안전하게 마시려면 △얼음 위생 관리 △남은 커피 보관시 유의 △냉장 보관 권장 △빨대 사용 주의 등이 필요하다.

전문가들은 “커피 자체는 변질이 더딘 편이지만, 사람의 침이나 오염된 얼음이 섞이는 순간 상황은 달라진다”며 “세균 증식 속도가 빠르기 때문에 ‘아직 괜찮겠지’라는 생각 대신 위생적인 습관을 들이는 것이 최선의 예방법“이라고 말한다.