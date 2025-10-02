뉴발란스, 앰버서더 아이유와 함께한 2025 F/W 시즌 화보 공개

“서울의 감성을 담은 가을 무드, 클래식&스포티 스타일링으로 선보이다”

뉴발란스가 브랜드 앰버서더 아이유와 함께한 2025 F/W 시즌 화보를 공개했다고 2일 밝혔다.

이번 화보는 'Inside Seoul' 콘셉트로 가을·겨울 시즌에 어울리는 세련되고 여유로운 일상을 담아내며 뉴발란스만의 클래식한 라이프스타일 무드를 선보였다.

화보 속 아이유는 코듀로이 바시티 패딩 자켓에 컬리지 클럽 후드티와 우먼스 코지 플리스 반집업을 매치해 계절감을 살린 레이어드 스타일링을 완성했다. 여기에 뉴발란스의 아이코닉 슈즈 FW 브리즈를 더해, 일상 속에서도 편안하면서 트렌디한 감각을 함께 담아냈다.

바시티 패딩 자켓은 코듀로이 소재 특유의 조직감으로 보온성을 높이고, 스트레치 원단으로 활동성을 강화했다. 안감에는 다이아몬드 퀼팅과 충전재를 적용해 겨울철에도 따뜻하게 착용할 수 있다.

컬리지 클럽 후드티는 간절기에는 단품으로, 한겨울에는 이너로 활용할 수 있는 두께감과 세미 오버핏 실루엣으로 트렌디한 무드를 살렸다. 뉴발란스만의 클래식 감각을 담아낸 컬리지 코어 디자인이 포인트다.

우먼스 코지 플리스 반집업은 차콜 컬러에 라이트 블루 포인트를 더해 무드를 완성했으며, 포근한 플리스 소재 셋업으로 간절기부터 한겨울까지 다양하게 활용할 수 있다.

함께 매치한 FW 브리즈는 스웨이드와 니트 메쉬를 조합해 세련된 감각을 더했고, 오솔라이트 인솔과 경량 아웃솔을 적용해 장시간 착화에도 편안함을 제공한다.

이랜드 뉴발란스 관계자는 “아이유와 함께한 이번 F/W 시즌 화보는 뉴발란스의 브리즈와 바시티 패딩 자켓, 컬리지 후드티를 중심으로 편안함과 트렌디함을 동시에 담아낸 스타일을 선보이고자 했다”고 말했다.