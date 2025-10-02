국정자원 전산실 분진 5일까지 제거…ETRI 전문인력 4명 즉시 파견

정부가 국가정보자원관리원(국정자원) 장애 복구에 속도를 올리기 위해 한국과학기술정보연구원(KISTI)과 한국전자통신연구원(ETRI) 전문 인력을 복구 현장에 지원하기로 하고 ETRI 인력 4명을 즉시 파견했다.

5층 전산실 분진제거는 당초 계획인 2주보다 절반을 단축해 5일까지 마무리하고 보통 1개월 소요되는 전원연결은 10일 내로 단축해 11일까지 완료하기로 했다.

화재가 발생한 대전 유성구 국가정보자원관리원에서 지난 9월 27일 소방대원이 불에 탄 리튬이온 배터리를 소화수조로 옮기고 있다.

행정안전부는 지난 1일 국정자원 현장 상황실에서 김민재 중대본 1차장(행안부 차관)과 하정우 AI 미래기획수석이 행정정보시스템 장애복구 방안을 논의하고 이같이 결정했다고 2일 밝혔다.

그 결과 김민재 차관은 하 수석, KISTI, ETRI 원장들과 논의해 두 연구소의 전문 인력을 복구 현장에 지원하기로 결정하고 ETRI 인력 4명을 즉시 파견했다.

화재로 인해 분진 피해를 본 5층 전산실의 분진 제거에도 속도를 높인다. 분진 제거는 장비 분해, 분진 제거, 재조립 및 배치로 이뤄지는데 이는 장비 제조사와 제거업체가 함께 담당한다.

장비 분해 속도를 고려해 전국 서버 전문 청소업체를 최대로 투입하고 분리-제거-테스트 과정을 순차적이면서도 병렬로 진행해 분진 제거를 애초 2주보다 절반을 단축한 5일까지 완료할 예정이다.

화재로 녹아내린 전원장치도 빠르게 수리해 복구작업에 속도를 더한다. 보통 1개월 소요되는 전원 연결을 10일 내로 단축해 11일까지 완료하겠다는 목표다.

데이터 백업 및 이관도 효율적으로 진행한다. 직접 피해를 입은 7-1 전산실 내 시스템들은 대구센터 내 민관협력형 클라우드(PPP) 구역으로 이전한다. 대구센터 클라우드서비스 사업자의 인력을 추가 보강해 투입하고 추가 투입 인력은 전국의 경험 많은 기술자를 섭외하며 부족한 예산은 예비비를 투입한다.

김 차관과 하 수석은 복구 속도가 최우선이라는 공감대하에 필요 인력과 예산의 즉각적인 지원을 약속했으며 안정적인 작업을 보장하기 위한 충분한 개발자 확보와 교대 작업을 주문했다.

아울러 행안부는 국가인공지능전략위원회 'AI 인프라 거버넌스 혁신 태스크포스(TF)'와 함께 다시는 이와 같은 장애가 발생하지 않도록 근본적인 대책을 수립할 예정이다. TF는 기반 시설에 대한 철저한 조사와 장단기 대책 등 AI 인프라 운영 구조 개선 방안을 마련한다.

김 차관은 "이번 장애의 극복이 국가 정보자원 인프라 혁신의 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

<뉴시스>