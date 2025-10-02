“가공식품, 외식 물가 고공행진”…9월 소비자물가 2.1%↑

9월 소비자물가 상승률이 시장 예상치에 부합하는 수준인 2.1%를 기록하면서 두 달 만에 2%대로 올라섰다. 채소류 물가가 큰 폭 하락했지만 가공식품, 축산물, 외식물가가 고공행진하며 전반적인 물가 상승을 부채질했다.

서울 시내의 한 식당 앞에 김밥 가격이 표시돼 있다. 뉴시스

국가데이터처가 2일 발표한 ‘2025년 9월 소비자물가동향’을 보면 지난달 소비자물가는 1년 전 같은 달보다 2.1% 상승했다.

소비자물가 상승률은 1월 2.2%, 2월 2.0%, 3월 2.1%, 4월 2.1%로 4개월 연속 2%대를 기록한 뒤 5월에는 1.9%로 떨어졌다.

6월(2.2%)과 7월(2.1%)에는 먹거리 가격 상승 영향으로 다시 2%대를 기록한 후 8월(1.7%)에는 올 들어 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 하지만 한 달 만에 다시 2%대를 기록한 것이다.

채소류가 12.3% 큰 폭 하락했지만 축산물(5.4%)과 수산물(6.4%) 물가 강세에 농축수산물은 전년 동월 대비 2.0% 상승했다.

공업제품은 2.2% 전기·가스 수도는 0.3% 상승했다. 서비스 가격은 2.2% 올랐다. 공공서비스는 1.2%, 개인서비스는 2.9% 상승이다. 석유류 가격은 2.3% 상승, 가공식품도 4.2% 오르며 공업제품 상승을 이끌었다. 외식도 3.4%나 올랐다.

경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지표인 식료품및에너지제외지수는 전년 동월 대비 2.0% 상승했다. 한국 방식의 근원물가 지표인 농산물 및 석유류 제외 지수는 2.4% 올랐다.

가계의 구입 빈도가 높은 144개 품목을 대상으로 작성하는 생활물가지수는 전년 동월 대비 2.5% 상승했다. 식품 가격은 3.2% 상승해 높은 수준을 지속했고, 식품 이외 품목은 2.1% 상승했다.