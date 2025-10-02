李대통령 “초고령사회 어르신 행복 가장 중요” [전문]

이재명 대통령. 뉴스1

이재명 대통령은 2일 제29회 노인의 날을 맞아 “격동의 세월 속에 우리 사회의 든든한 버팀목이 돼 준 어르신들의 노고에 경의를 표한다”며 “이제는 국가가 울타리가 돼 어르신을 지키겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북에 “어르신들이 부단히 걸어온 삶의 궤적이 모여 오늘의 자랑스러운 대한민국이 존재하는 것”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 “우리에게는 어르신들의 헌신을 기억하며 존엄과 권리를 보호하고 더불어 살아가는 사회를 구현해야 할 책임이 있다”며 “우리나라가 65세 이상 인구 비율이 20%를 넘는 초고령 사회로 진입하면서 어르신들의 건강과 행복은 무엇보다 중요한 국가적 과제가 됐다”고 언급했다.

그러면서 “폭넓고 세심한 정책을 마련해 어르신들이 사회의 중심 구성원으로 참여할 수 있도록 지원을 확대할 것”이라며 “어려웠던 시절 서로를 다독이며 한 줌의 희망을 놓지 않고 살아오신 어르신들을 기억한다. 오래도록 건강하고 행복하시길 온 마음으로 기원한다”고 덧붙였다.