서울 호주 유학박람회, 11월 1~2일 개최…어학연수와 유학 정보 한자리에

오는 11월 1일(토)과 2일(일), 서울 코엑스 컨퍼런스룸 300호에서 서울 호주 유학박람회가 열린다. 이번 박람회는 호주 대학교와 어학원이 대거 참가하여 호주 어학연수 및 유학 관련 최신 정보를 제공할 예정이다.

호주 어학연수는 단순한 영어 학습을 넘어 아르바이트와 현지 문화 체험을 함께할 수 있는 기회를 제공한다. 특히 호주는 세계적으로 높은 최저 시급(24호주달러 이상)을 보장하고 있어 학생들이 생활비 부담을 줄일 수 있다. 또한 동일한 비용으로 캐나다에서 6개월간 어학연수를 할 수 있는 수준이라면, 호주에서는 약 1년간 학업이 가능해 경제적인 선택이 될 수 있다.

이번 박람회에서는 ILSC, Greenwich, Navitas, IESC, CTIC, Future English, 케언즈 SPC 등 다양한 어학원의 관계자들이 직접 참여해 프로그램을 소개한다. 참가자들은 어학연수 과정의 특성과 장점, 실제 경험에 대해 상세히 들을 수 있다.

이와 함께 호주 주요 대학의 관계자들과 1:1 맞춤 상담이 가능하다. 상담을 통해 학생들은 각 전공별 입학 조건, 유망 직종 전망, 졸업 후 영주권 취득 가능성 등 실질적인 정보를 얻을 수 있다. 또한 호주 대사관 교육부 인증 상담원이 직접 참여해 파운데이션 및 디플로마 과정을 통한 명문대 입학 전략까지 안내한다.

호주유학 상담 가능 전공은 비즈니스, 호텔경영, IT, 엔지니어링, 간호, 물리치료, 방사선학, 사회복지, 부동산 감정학, 요리, 타일, 전기, 자동차 정비, 목공, 용접, 유아교육, 노인요양, 의학, 치의학, 수의학 등 폭넓게 마련되어 있다.

박람회 참가자들에게는 최대 2,000호주달러 상당의 특별 장학금 혜택이 제공될 예정이다. 또한 주최 기관인 유학스테이션이 무료로 유학 준비 전반을 지원한다.

참가 신청 및 세부 정보는 유학스테이션에 직접 문의하거나, 박람회 공식 홈페이지 2025년 서울 호주유학박람회 유학이벤트에서 확인할 수 있다.

박람회 관계자는 “이번 행사는 호주 유학을 고려하는 학생들에게 현실적인 조언과 풍부한 정보를 제공할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다”고 전했다.