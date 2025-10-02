[포토] 이서진 '일일 매니저로 변신'

배우 이서진이 2일 서울 중구 커뮤니티하우스 마실에서 SBS 새 예능 프로그램 ’내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

’내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’은 이서진과 김광규가 ‘일일 매니저’로 변신해 스타의 하루를 밀착 케어하는 리얼 로드 토크쇼다. ‘까칠한 수발러’ 이서진과 김광규가 스타들을 무장해제시키고, 매니저가 아니면 절대 볼 수 없는 스타들의 민낯을 엿볼 예정으로 기대가 높다.