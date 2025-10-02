페라리, 효성(FMK)와 합작법인 ‘페라리코리아’ 설립

페라리코리아 출범을 맞이해 프란체스코 비앙키 페라리 극동 및 중동 지역 지사장(좌)과 김광철 FMK 대표이사가 기념 촬영을 하고 있다. 사진=페라리코리아 제공

페라리는 효성(FMK)의 합작법인 형태로 ‘페라리코리아(Ferrari Korea)’를 설립한다고 2일 발표했다.

이번 한국 법인 설립은 주요 시장에서의 운영을 더욱 현지화하고 브랜드 기준을 통합하기 위한 페라리의 글로벌 전략의 일환이다.

신규 법인은 양사 간 오래 이어온 긴밀한 협력관계를 반영하여, FMK와 함께 한국에서의 페라리 고객 경험을 한층 강화해 나갈 예정이다.

페라리코리아는 서울 청담동에 본사를 두고 국내에서의 전반적인 브랜드 운영을 총괄한다. 차량 수입 및 인증, 가격 책정, 재고 및 물류 관리, 마케팅 및 커뮤니케이션, 딜러 네트워크 개발 및 관리 등 직접적인 브랜드 운영을 책임진다.

FMK는 페라리가 신뢰하는 딜러 파트너로서 현재의 전시장을 운영하며 차량 판매와 애프터 세일즈 및 고객 최접점에서의 서비스에 주력해 나갈 계획이다.

페라리코리아의 대표는 추후 별도 발표를 통해 공식화될 예정이다.

프란체스코 비앙키(Francesco Bianchi) 페라리 극동 및 중동 지역 지사장은 “FMK는 한국에서 페라리의 성공을 일구는 데 핵심적인 역할을 해왔다”며 “FMK와의 합작법인 형태로 페라리코리아를 설립하는 것은 양사가 함께 걸어온 여정의 다음 단계로, 시장에 더 신속하게 대응하는 동시에 페라리의 글로벌 비전에 완전히 부합하는 고객 경험을 제공할 수 있게 해줄 것”이라고 말했다.

이어 “이번 합작법인 설립은 한국 시장에 대한 우리의 확신을 보여주는 동시에, 고객과의 관계를 더욱 공고히 하고, 브랜드 일관성을 지켜 나가며, 늘어나는 수요에 대응할 장기적 투자 기반을 마련하는 중요한 계기가 될 것”이라고 덧붙였다.

김광철 FMK 대표이사는 “수년간 한국에서 페라리 브랜드의 성장에 기여해 온 것을 자랑스럽게 생각한다”며 “이번 합작투자는 양사 관계의 상호 건설적인 발전을 의미한다. FMK는 페라리가 신뢰하는 딜러 파트너로서, 앞으로도 고객과의 관계를 강화하고 더욱 풍부한 브랜드 경험을 제공할 것”이라고 전했다.