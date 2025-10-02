[사설] 여권 내에서 제기된 정청래·추미애 비판 새겨들어라

대통령실과 더불어민주당은 국정·여당 지지율 동반하락 원인으로 여권 내부에서도 제기된 정청래 대표·추미애 국회 법사위원장 책임론을 경청해야 한다. 친명(친이재명)계 핵심이자 합리적 성향의 민주당 김영진 의원은 어제 “대통령이 특별히 잘못한 것도 없는데 왜 지지율이 떨어지는지, 집권 여당 국회의원으로서 다시 한 번 성찰하고 새롭게 고민해야 한다”며 “당 지도부와 조희대(대법원장) 청문회를 진행했던 법사위원장 등이 고민해 볼 필요가 있다”고 직격탄을 날렸다.
여권 원로인 유인태 전 국회 사무총장도 정 대표와 추 위원장을 ‘거친 사람들’로 지목하면서 “당이 대통령 지지율을 받쳐줘야 하는데 오히려 지금 당이 까먹고 있다”고 쓴소리를 마다치 않았다. 그러면서 “대통령실도 좀 한숨을 쉬는 것 같더라”고 대통령실 우려를 전했다. 우상호 대통령 정무수석이 최근 “대통령은 열심히 일하고 있는데 지지율이 떨어지고 있어서 아쉽고 안타깝다”고 말한 것과 일맥상통한다.
이 대통령과 민주당 지지율은 현재 조용히 늪에 빠져들어 가는 정부·여당의 위기 상황을 보여준다. 여론조사기관 리얼미터가 금주 초 발표한 조사결과에 따르면 이 대통령 지지율은 3주 연속 하락한 52.0%, 민주당 지지율은 4주 연속 떨어진 43.3%다. 김 의원의 ‘강렬한 지지층 의견에 따르는 지도부’, ‘소모적인 법사위’라는 표현이나, 유 전 사무총장의 ‘강성 지지자 눈치만 보고 끌려가는 지도부’라는 발언은 이런 위기의 근본 원인이 무엇인지 알려준다. 정 대표 중심의 여당 독주, 추 위원장 체제 법사위에서의 여당 전횡은 이미 일반 국민이 보기에도 위험수위를 넘나들고 있다. 윤석열 전 대통령의 위헌·위법 계엄에 반대하는 건전한 상식의 국민마저 고개를 절레절레 흔들게 한다. 정 대표는 민생·협치는 아랑곳하지 않는 위험한 폭주를 언제 멈출 것인가. 추 위원장은 근거도 미약한 제보만을 가지고 사법부 수장 청문회를 하겠다는 식의 오만한 질주를 언제 그만둘 것인가.
내년 지방선거는 이재명정부의 중간평가이자, 2028년 총선의 전초전 격이다. 이런 상황이 계속되면 서울시장 선거 등 중도층 표심이 결과를 좌우하는 승부처에서 민심 역풍이 불 수 있다. 여권이 공들이고 있는 부산·울산·경남(PK)의 민심 이반 기류도 심상치 않다. 강자에게 강하고, 약자에게 약한 것이 대한민국 민초의 마음이다. 여권은 충심 어린 고언을 새겨듣기 바란다.
