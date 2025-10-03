LG디스플레이, IT 제조 부문 ‘SNS 대상’

기술과 사람 중심 콘텐츠 기획

고객과 활발한 소통 인정받아

LG디스플레이가 ‘제15회 2025 대한민국 사회관계망서비스(SNS) 대상’에서 정보기술(IT) 제조 부문 대상을 받았다고 2일 밝혔다.



한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하는 대한민국 SNS 대상은 SNS 활용 현황을 종합적으로 평가해 고객과 활발히 소통한 우수 기업에 수여하는 해당 분야 국내 최고 권위의 상이다.



SNS가 미친 영향력을 점수화한 ‘소셜미디어 영향력 지수(KOSBI)’를 기반으로 산·학·연 및 기업의 SNS 전문가와 홈페이지에서 실시한 사용자 투표 등을 종합 평가해 수여한다.



한국소셜콘텐츠진흥협회는 LG디스플레이가 ‘혁신적인 기술력’과 ‘그 기술을 만드는 사람’에 대한 콘텐츠를 앞세워 글로벌 고객 및 이해관계자들과 소통해 온 노력을 높이 평가했다고 밝혔다.