롯데월드타워, 추석맞이 ‘달토끼’ 미디어 파사드

롯데월드타워, 달토끼 미디어파사드 선보여 (서울=연합뉴스) 롯데월드타워가 추석을 맞아 오는 5일부터 7일까지 외벽 미디어파사드에 달토끼 콘텐츠를 선보인다고 2일 밝혔다. 오후 6시 반부터 10시까지 매 정각부터 15분 단위로 10분씩 송출되며, 타워 꼭대기 크라운에는 매시 10분부터 15분 단위로 보름달을 상징하는 노란빛이 연출된다. 사진은 롯데월드타워 달토끼 미디어파사드. 2025.10.2

