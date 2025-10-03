[이코노 브리핑] KB금융·복지부, 야간 돌봄 공백해소 지원 외

KB금융·복지부, 야간 돌봄 공백해소 지원

KB금융그룹이 보건복지부와 업무협약을 체결하고 ‘아동 야간 연장돌봄사업’에 60억원을 지원한다고 2일 밝혔다. 이날 양종희 KB금융 회장(사진 왼쪽), 정은경 보건복지부 장관은 서울 여의도 국민은행 신관에서 협약을 맺고 기존 오후 8시까지만 운영되던 지역아동센터와 다함께돌봄센터 일부를 자정까지 단계적으로 확대 운영해 야간에 근무하는 부모가 안심하고 생업에 전념할 수 있도록 지원하기로 했다.

금융위, 불법사금융 피해 예방 사례 등 안내

금융위원회는 2일 ‘불법사금융 피해 예방부터 대응까지 꼭 알아야 할 유의사항’을 통해 개정 대부업법 시행 이후 문의가 많았던 주요 유의사항을 안내했다. 이자 또는 원금 상환의무가 없는 불법 대부계약을 맺은 불법사금융업자가 추심 연락을 계속할 경우에는 대한법률구조공단 변호사가 연락과 추심을 전부 대리하는 무료 채무자대리인을 신청할 수 있다. 또 불법사금융업자가 SNS에 신상과 대부 계약서 등 개인정보를 유포했을 경우에는 금융감독원 불법금융신고센터에 신고하면 해당 게시물을 차단할 수 있다. 불법대부계약에서 돈을 이미 갚은 경우에도 반사회적 불법대부계약 무효소송을 통해 이를 반환받을 수 있다.

넥스트증권, 美 시버트증권과 전략적 협약

넥스트증권은 미국 시장 진출을 위해 나스닥 종합증권사 시버트와 전략적 협약을 체결했다고 2일 밝혔다. 이번 협약은 넥스트증권의 인공지능(AI)·콘텐츠 기반 플랫폼 기술과 시버트의 50년 넘는 미국 현지 네트워크를 결합하는 협력이다. 넥스트증권은 조만간 미국 현지법인 ‘넥스트마켓’을 설립하고, 내년 상반기 AI·콘텐츠 기반의 신규 MTS(모바일트레이딩시스템)를 출시한다는 계획이다.