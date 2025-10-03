[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 04일 (토요일)

쥐

96년생 게으른 모습으로 임한다면 낭패 당하기 쉽다.

84년생 여성은 단아한 모습이 더욱 아름답다.

72년생 화려함을 지양하고 수수함을 견지하라.

60년생 의욕만으로 되는 일이 없다.

48년생 잘못되었다 싶으면 신속히 바꾸어라.

36년생 최선을 다했으면 차분히 지켜볼 것.

소

97년생 배움의 시기란 따로 없다.

85년생 무리가 있더라도 앞으로 전진할 때이다.

73년생 기대하지 않았지만 의외의 행운이 찾아옴.

61년생 미루었던 일 시작해보라. 도움 따르는 길운.

49년생 하는 일이 늦어지는 운이다.

37년생 전혀 다른 방향으로 관심을 가져볼 것.

범

98년생 생존경쟁의 사회임을 절실히 인식한다.

86년생 머뭇거리는 사이에 자리를 빼앗긴다.

74년생 이끌어주는 귀인을 만날 운이다.

62년생 과욕만 부리지 않는다면 길하다.

50년생 입에는 쓴 것일지라도 뱉지 말고 삼켜두라.

38년생 주변이 안정되고 편안하다.

토끼

99년생 금전적인 문제는 멀리 보고 움직여라.

87년생 가늠키 힘들면 조언이 구사가 상책이다.

75년생 아직도 금전적으로 고심이 온다.

63년생 어려운 고비가 있지만 그리 길지는 않다

51년생 사소한 일에 의미부여하지 마라.

39년생 일에 머뭇거리다 시기 놓칠라.

용

00년생 매매나 투자에 길사가 온다.

88년생 무지몽매한 사람과의 대화는 어렵다.

76년생 도에 넘치는 행동은 구설을 불러올 뿐이다.

64년생 금전재물로 인하여 의가 상할 운이다.

52년생 할 말이 있더라도 이번보다는 차후에 하라.

40년생 서운한 마음이 들더라도 수용해야 함.

28년생 잘잘못을 따지기 전에 상황을 확인하라.

뱀

01년생 쓸때없이 투자하여 고통만 온다.

89년생 곧장 해결하는 것이 훨씬 좋을 듯하다.

77년생 비겁하다는 소리는 듣지 않도록 하라.

65년생 상`하 유대관계에 신경 쓰면 해결된다.

53년생 심중에 변화가 많지만 흔들리지 마라

41년생 거친 파도가 잠잠해지면서 안정된다.

29년생 생각의 폭을 넓힌다면 선택의 폭도 늘어난다.

말

02년생 새로운 것만 지나치게 추구말라.

90년생 희생정신이 없는 남녀관계는 오래못간다.

78년생 낙천적이고 긍정적인 자세가 필요한 때임

66년생 눈에 보이는 성과는 늦어지는 운이다.

54년생 마음을 어떻게 내느냐에 따라 달라진다.

42년생 약속과 정해진 시간 잘 지킬 것.

30년생 몰락과 회생의 갈림길은 스스로 타개해 나가라.

양

03년생 외형에만 치우치지 말고 정성을 생각하라.

91년생 약간의 고초는 혼자 감수해야할 몫이다.

79년생 일찍 포기하지 말라 기회가 찾아온다.

67년생 손실이 오면 정리하는 것이 이익이다.

55년생 아는 사람의 간계에 넘어가지 말 것.

43년생 순간적인 방심이 화를 부른다.

31년생 빌려주고 나면 받기가 어려운 운세다.

원숭이

04년생 준비하지 않으면 성공 할수 없다.

92년생 인재가 모이고 조력자가 찾아온다.

80년생 하나보다는 둘을 보고 판단하고 결정하라.

68년생 적당하게 완급을 조절할 줄 알아야 한다.

56년생 앞이 잘 보이지 않을 때는 멈추어라.

44년생 이웃이나 친구와 보내는 시간이 좋다.

32년생 친목을 우선으로 교섭하여 입지를 굳혀라.

닭

05년생 멀리서 인척간에 좋은 소식이 온다.

93년생 일에 대한 만족감을 채우기엔 부족하다.

81년생 뜬구름 잡는 식의 행동은 지양해야 함.

69년생 금전 거래에 중개인을 거치면 위험하다.

57년생 투명하지 못한 일에는 함정이 있다.

45년생 유행병이나 호흡기계 질환 조심해야 함.

33년생 경거망동하다 구설에 오르내릴 수 있다.

개

06년생 금전과 관련된 결정은 보류하자.

94년생 하고 싶은 것은 많지만 쉽게 옮기기는 어렵다.

82년생 어떠한 상황에서도 친절히 행동하라.

70년생 불리한 건 어쩔 수 없으니 최선을 다하라.

58년생 생각날 때마다 미루지 말고 해결해야 함.

46년생 가만있지 말고 할일을 만들 것.

34년생 평탄한 국면에 이르니 장점이 극대화된다.

돼지

95년생 친구와 가족들의 섭섭함을 사게 된다.

78년생 자신이 갈 길이 아니면 머뭇거리지 마라.

71년생 진흙탕 속에서 벗어나 날아갈 것만 같다.

59년생 요구사항이 불쾌하지만 수용함이 좋다.

47년생 지금보다 더 나빠지지는 않을 것이다.

35년생 사리사욕에만 어두운 사람은 피하라.