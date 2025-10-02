5년 6개월간 국정자원 관리시스템 해킹 시도 ‘63만 4090건’ [국가전산망 마비 사태]

국정자원 관리 52개 중앙부처 5300여개 시스템



2024년만 16만여건… 정보 유출 최다

경찰, 국정자원·수주업체 압수수색

최근 5년여간 국가정보자원관리원(국정자원)이 관리하는 중앙부처 전산시스템에서 63만건에 달하는 해킹시도가 발생한 것으로 확인됐다. 정부 행정시스템이 불안정한 가운데 이를 노리는 스미싱 공격 등 사이버 위협이 증가할 가능성이 크다. 국정자원 대전 본원 화재 사고를 수사 중인 경찰은 국정자원 본원과 관련 작업을 수행한 수주 업체를 대상으로 압수수색을 진행했다.



2일 행정안전부가 조국혁신당 정춘생 의원에게 제출한 자료에 따르면 국정자원이 관리하는 52개 중앙부처의 우체국 금융시스템, 조달청 나라장터 등 5300여개 시스템에서 5년6개월(2020년∼2025년6월)간 63만4090건의 해킹시도가 발생했다. 연도별로 보면 지난해가 16만1208건으로 가장 많았다. 2023년 8만554건보다 두 배 이상 늘어난 수치다. 올해도 6월까지 6만9982건의 해킹시도가 확인됐다.

국가정보자원관리원 화재로 닷새째 정부 행정전산망에 마비된 가운데 복구 작업이 이뤄지고 있는 지난 9월 30일 서울 서초구 서울법원청사 우체국에서 시민들이 복구된 무인우편접수기를 이용하고 있다. 뉴시스

유형별 해킹시도 건수는 정보유출이 22만9514건으로 가장 많았고, 이어 시스템권한획득 13만1236건, 정보수집 12만2521건, 홈페이지 변조 8만507건, 비인가접근시도 4만4718건 등의 순이었다.



국가별로는 미국에서 해킹이 시도되는 횟수가 14만2898건으로 가장 많았고, 중국이 9만3144건으로 뒤를 이었다. 미·중 두 나라에서 발생한 해킹시도가 전체의 37%를 차지한 셈이다. 국내에서도 5만5180건의 해킹시도가 있었던 것으로 나타났다.



정 의원은 “행정안전부 소관의 주민등록시스템, 모바일신분증, GPKI, 정부24 등은 대민서비스와 개인정보에 매우 중요한 시스템임에도 불구하고 각각의 시스템별 해킹시도 건수를 별도 관리하지 않는 점은 개선해야 한다”고 지적했다.



이런 가운데 경찰은 국정자원과 배터리 이설 작업을 한 대전지역 업체 3곳 등 4곳을 압수수색했다. 대전경찰청은 이날 오전 9시부터 인력 30여명을 투입, 국정자원과 작업 수주 업체 등 3곳에서 작업자들의 고용 및 계약 관계자료 등 작업 관련 서류 확보에 나섰다.

국정자원 본원 압수수색 대전경찰청 국가정보자원관리원(국정자원) 전담수사팀이 2일 대전 유성구 화암동 국정자원 본원의 압수수색을 위해 들어서고 있다. 경찰은 이날 국정자원과 관련 업체 4곳에 대한 압수수색에 돌입했다. 대전=연합뉴스

경찰은 앞서 국정자원과 관련 업체 등에 자료 제출을 요구했지만 임의제출하지 않아 압수수색을 벌이는 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “압수물 분석 후 혐의점이 파악될 경우 피의자가 늘어날 가능성이 있다”며 “다만 현재로서 논할 단계는 아니며 화재 관련 모든 자료를 확보할 것”이라고 말했다.



경찰은 지난 1일 국정자원 관계자 1명과 배터리 이전 공사현장 업체 관계자 2명, 작업 감리업체 관계자 1명 등 4명을 업무상 실화 혐의로 입건했다.



10회 넘게 진행한 현장 감식 결과와 참고인 조사 등을 진행한 경찰은 이들 4명이 불이 난 원인과 관련이 있다고 보고 있다.



국정자원은 당시 5층에 있던 리튬이온 배터리를 지하로 이전하기에 앞서 배터리 전원을 끄고 케이블을 끊는 작업을 하던 중 알 수 없는 이유로 배터리에서 불꽃이 튀었다고 설명했다.

지난 1일 오후 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재현장에 설치된 외부 냉각 침수조의 리튬이온 배터리에서 화학작용으로 인한 기포가 올라오고 있다. 뉴시스

국정자원은 배터리 화재로 서버가 손상되는 것을 막기 위해 배터리와 서버를 분리하는 사업을 추진해 왔다.



경찰은 배터리 이전 작업이 절차대로 진행됐는지, 배터리 잔류 전류 차단이 제대로 이뤄졌는지 등을 중점적으로 살피고 있다. 경찰은 배터리 분리 작업 전 주전원이 차단된 것으로 보고 있으나, 다른 부속 전원들이 있었던 만큼 정확한 작업 시점이나 배터리 차단 여부, 방전 작업 진행 여부 등 절차를 지켰는지 수사 중이다. 경찰은 전날까지 국정자원과 업체 관계자 17명을 참고인으로 불러 조사했다.



한편 이재용 국정자원 원장은 전날 열린 국회 행정안전위원회 현안질의에 출석해 리튬배터리 분리 시 충전율(SOC)을 30% 이하로 낮춰야 한다는 국내 대표 배터리 제조기업 2곳의 ‘리튬배터리 분리·이설 가이드라인’을 제시하며 보고받은 적이 있냐는 국민의힘 고동진 의원 질의에 “(배터리 분리 시 충전율이) 80% 정도 됐다고 한다”며 충전율이 기준 이상으로 높았다는 점을 인정했다.