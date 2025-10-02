GD, 박찬욱, 박지성 그리고 이 대통령 Let's go… 'APEC 홍보영상'에 깜짝

수많은 K-스타들에 이어 이재명 대통령까지 등장한 APEC 홍보영상이 화제가 되고 있다. 유튜브 채널 'APEC 2025 KOREA' 영상 캡처

K-POP 아티스트 지드래곤, 영화감독 박찬욱, 축구선수 박지성을 비롯한 수많은 K-스타들을 비롯해 이재명 대통령까지 ‘2025년 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 홍보영상에 담겼다.

외교부와 APEC 정상회의 준비기획단은 2일 유튜브 채널 ‘APEC 2025 KOREA’를 통해 특별 홍보영상을 공개했다.

APEC 홍보영상은 ‘돌고래유괴단’의 신우석 감독이 연출을 맡았다. 이 영상은 한국을 상징하는 한옥 외관을 한 퓨전 한식당에서 시작해 ‘세계가 경주로 모인다’는 메시지를 담았다. 주연은 올해 APEC 공식 홍보대사인 지드래곤이다.

카메오로 등장한 K-스타들. 유튜브 채널 'APEC 2025 KOREA' 영상 캡처

영상 속 한식당에서는 박찬욱 감독과 박지성 선수가 마주보고 앉아 있고, DJ 페기 구가 다른 테이블의 손님으로 앉아 있으며, 안성재 셰프가 요리를 낸다.

걸그룹 아이브 장원영이 한복을 입고 카운터를 보고 있다가, 각국 정상들이 모인 자리에서 지드래곤이 환영 인사를 꺼내려던 찰나 “2025 차 좀 빼주세요”라고 요청한다.

카메오로 등장한 아이브 장원영. 유튜브 채널 'APEC 2025 KOREA' 영상 캡처

이에 지드래곤은 자리에서 일어나 항공기 이동을 위해 나간다.

그런데 직후 장면에서 이재명 대통령이 경광봉을 들고 등장해 시선을 모았다.

항공기 유도원으로 등장한 이재명 대통령. 유튜브 채널 'APEC 2025 KOREA' 영상 캡처

이 대통령이 항공기 지상 이동을 유도하는 항공기 유도원(마샬러) 역할로 출연한 것이다. 공항 배경은 CG로 합성됐지만, 이 대통령은 2초 동안의 장면에서 직접 항공기 유도원 옷으 입고 사뭇 진지한 표정으로 촬영에 임했다.

이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이제부터 진짜 #주차관리남. 감독님 이거 맞아요?”라는 글과 함께 용산 대통령실에서 지난 8월 촬영한 미공개 사진 7장을 공개했다.

이 대통령은 ‘#GD #박찬욱 #박지성 #페기구 #안성재 #장원영 그리고… #이재명 #레츠고’라는 해시태그도 잊지 않았다.

이재명 대통령이 자신의 인스타그램에 APEC 홍보영상 촬영 비하인드 컷을 공개했다. 이재명 대통령 인스타그램 캡처

외교부는 “이번 영상은 제작진과 출연진 전원이 출연료 없이 영상 제작에 참여했으며, 정부는 최소한의 실비만 지원했다”면서 “국가적 행사에 대한 사회 각계의 뜻이 모인 결과”라고 밝혔다.

또, “이번 영상은 ‘세계가 경주로 모인다’는 메시지 아래 혼란을 극복하고 질서 있게 국제 사회에 복귀한 대한민국을 은유하는 장면을 표현했다”고 말했다.

‘2025년 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 홍보영상. 유튜브 채널 'APEC 2025 KOREA' 영상 캡처

준비기획단은 “이번 작품은 대한민국을 대표하는 혁신 아이콘과 창의적 집단이 함께한 상징적 사례”라며 “‘연결과 혁신으로 세계로 나아가는 APEC’ 메시지를 확산하는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

2025 APEC 홍보영상은 10월 2일부터 TV 광고, 옥외 전광판 및 유튜브 등 다양한 채널을 통해 국내외에 동시 송출될 예정이다.