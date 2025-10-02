김진태 강원도지사, 추석 앞두고 제1군수사령부 장병들에 위문금 전달

김진태 강원도지사가 추석 명절을 앞둔 2일 원주에 위치한 제1군수지원사령부를 찾아 장병들의 노고를 격려하고 위문금을 전달했다.

이번 방문은 명절에도 국가 안보를 위해 헌신하는 군 장병들에게 감사의 뜻을 전하고 사기 진작과 따뜻한 명절 분위기 조성을 위해 마련됐다.

김진태 강원도지사가 2일 추석을 맞아 제1군수지원사령부 장병들을 위로하고 위문금을 전달했다. 강원도 제공

김 지사는 방명록에 ‘철저한 군수지원으로 최고의 강군을 만들어 주십시오‘라고 글을 남겼다.

이어 그는 “제1군수지원사령부는 군수지원의 핵심 역할을 수행하는 중요한 부대”라며 “장병들의 헌신 덕분에 지역과 국가가 안전하게 지켜지고 있다”고 강조했다.

그러면서 “폭우, 가뭄 등 재난 상황이 있을 때 군에서 병력과 물자 지원을 해주셔서 피해 복구와 대민 지원에 큰 힘이 되고 있다”고 감사의 뜻을 전했다.

제1군수지원사령부는 군수물자 보급 및 정비, 수송 등 다양한 분야에서 탁월한 지원 능력을 갖춘 부대로 강원도 내 군 작전의 안정적 수행을 위한 핵심 기반을 담당하고 있다.

도는 앞으로도 군과의 협력을 강화해 지역 안보를 굳건히 하고 공동체 유대를 넓혀 나갈 계획이다. 아울러 올해 공식 출범한 강원군인가족협의회와 긴밀히 소통, 군 장병과 가족들에게 실질적인 도움이 되는 다양한 사업을 준비해 나갈 방침이다.