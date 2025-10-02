[단독] 내란특검, 신동욱·이종욱 등 국민의힘 현역 의원 4명 조사

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 최근 “(언론에) 공개되지 않은 국민의힘 의원 2명 이상에 대해 소환조사를 마쳤다”고 한 가운데, 해당 조사 명단에 국민의힘 신동욱·이종욱 의원 등 4명이 포함된 것으로 확인됐다.

2일 세계일보 취재 결과 특검은 최근 국회 계엄 해제 표결 방해 의혹과 관련해 신동욱 당시 원내대변인과 이종욱 의원을 서울고검 내 특검 사무실로 소환해 조사했다.

전날 박지영 특검보는 정례 브리핑에서 “국민의힘 의원 중에서도 공개하지 못한 분들을 조사했다”며 “현직 의원 2명 이상이며, 서울고검 내 사무실에서 조사했다”고 밝힌 바 있다. 다만 참고인인지 피고인인지 구체적 신분에 대해선 “확인해줄 수 없다”고 했다.

앞서 김예지·조경태 의원이 참고인 신분으로 특검에 공개출석했고, 한동훈 전 대표와 김태호·김희정·서범수 의원은 소환 요구에 불응해 법원에 공판 전 증인신문을 청구했다. 그러나 한 전 대표 등은 증인신문에 출석하지 않아 신문 기일이 재지정된 상태다.

특검은 추경호 당시 원내대표 등 국민의힘 지도부가 국회 계엄 해제 의결을 고의로 방해했는지 여부를 들여다보고 있다. 추 원내대표가 계엄 선포 직후 비상 의원총회를 소집하면서 장소를 여의도 당사에서 국회 예산결산특별위원회 회의장으로 정정했다가 다시 당사로 바꿨다는 게 의혹의 핵심이다.

신 의원과 이 의원은 당시 계엄 해제 표결에 불참하고 추 의원과 함께 원내대표실에 머물렀던 것으로 전해졌다. 이밖에 당시 원내대표실에는 김희정·송언석·임이자·정희용·김대식·조지연 의원 등 8명이 있었던 것으로 알려졌다.