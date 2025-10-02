김태흠 충남도지사 천안·아산 전통시장 찾아 추석 장보며 도민들과 소통

김태흠 충남도지사는 추석을 앞둔 2일 천안·아산 지역 전통시장을 상인들과 도민들을 찾아 소통했다.
김 지사는 먼저 천안중앙시장에서 장옥을 일일히 돌며 추석 차례상 음식을 구매하고 시음하면서 상인들로부터 현장의 목소리를 들었다.
천안에서 아산으로 이동한 김 지사는 온양온천시장에서 시장 구석구석을 돌며 상인들의 고충을 들으며 물가 안정·소비 촉진 캠페인을 벌였다.
천안이 지역구인 홍성현 충남도의회 의장도 같은 시간 김 지사와 동선을 달리하면서 천안중앙시장에서 장보기와 소비촉진 캠페인에 참여했다.
천안중앙시장은 1918년, 온양온천 시장은 1974년 개설된 상설시장으로, 점포 수는 각각 420개, 394개에 달한다.
이날 김 지사는 각 시장을 찾은 자리에서 전통시장 활성화를 위한 도 차원의 지원책을 발굴·추진하고 민생경제 안정을 위해 행정력을 집중하겠다는 뜻을 전했다.
충남도는 도내 전통시장을 대상으로 폐회로텔레비전(CCTV) 설치·화장실 개선 등 시설 현대화 지원사업, 화재 공제 지원·온라인 전자상거래 활성화 등 경영 현대화 지원사업을 추진하고 있다.