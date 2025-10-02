오비맥주 카스, KFA 공식 파트너로 축구 응원 마케팅 전개

10일 브라질전 시작으로 ‘카스존’ 특별 좌석, 단체 응원 공간 ’카스 뷰잉펍’, 메가박스 ‘카스 스타디움관’ 운영

오비맥주의 대표 브랜드 카스가 지난달 대한축구협회(KFA)와 공식 파트너십을 맺고, 오는 10일 열리는 ‘하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기’ 브라질전을 시작으로 축구국가대표팀 응원 마케팅에 나선다고 2일 밝혔다.

카스는 서울월드컵경기장에서 열리는 브라질전(10일)과 파라과이전(14일)에 특별 좌석인 ‘카스존’을 운영한다. ‘카스존’은 국가대표팀 경기를 특별석에서 즐길 수 있도록 마련된 응원 좌석으로, 해당 좌석 예매자에게는 카스 스페셜 굿즈와 생맥주가 제공된다.

같은 기간 서울·수도권 주요 스포츠펍에서는 ‘카스 뷰잉펍’이 마련된다. ‘카스 뷰잉펍’은 현장에서 경기를 직접 관람하지 못하는 축구 팬들을 위해 펍을 단체 응원 공간으로 운영하는 프로그램이다.

이번 프로그램은 10일 수원 ‘삼광’과 종각 ‘마디그라’, 14일 이태원 ‘샘 라이언스’와 신천 ‘힙팡’ 등 총 4곳의 업장에서 진행된다. 각 업장에서는 경기 결과를 맞히는 ‘스코어 예측 이벤트’와 미니 게임 ‘테이블 서브 사커’가 함께 진행된다.

메가박스 코엑스점에서는 10월부터 12월 초까지 특별관 ‘카스 스타디움관’을 선보인다. 영화관을 경기장 응원 공간으로 재현한 특별관은 관객에게 이색적인 브랜드 경험을 제공한다.

입구 벽면에는 관중석 이미지를 배치해 실제 경기장에 입장하는 듯한 분위기를 연출하고, 상영관 내부에는 ‘하이파이브존’을 설치해 관객이 화면 속 국가대표 선수와 가상으로 하이파이브를 나누는 체험을 할 수 있도록 했다.

오비맥주 카스 브랜드 매니저는 “대한축구협회 공식 파트너이자 국가대표 맥주로서, 카스는 이번 친선경기를 시작으로 경기장 안팎에서 국민적 응원 열기를 확산해 나가겠다”며, “경기장, 제휴 업장, 영화관, 가정 등 다양한 공간에서 카스와 함께 즐길 수 있는 응원 프로그램을 이어갈 예정” 이라고 전했다.