日 도쿄서 개천절·국군의날 기념행사…“성심 가지고 상대 대하길”

주일본 한국대사관은 제4357주년 개천절과 제77주년 국군의 날을 맞아 2일 도쿄 한 호텔에서 기념 리셉션을 개최했다.

이혁 신임 주일대사는 인사말에서 “양국 국민은 이제 상대국의 문화를 향유하는 수준을 넘어서 서로 교류하고 협업하면서 융합의 ‘시너지’를 만들어 내고 있다”며 “그렇지만 한·일 관계의 밝은 미래가 결코 당연시될 수는 없으며, 늘 서로를 배려하고 상대방의 입장에서 생각하면서 성심을 가지고 상대를 대하는 자세가 매우 중요하다”고 밝혔다.

이혁 주일본 한국대사(왼쪽)가 2일 도쿄에서 열린 국경일(개천절) 및 국군의 날 기념 리셉션에서 아베 도시코 일본 문부과학상(오른쪽)을 맞이하고 있다. 도쿄=유태영 특파원

이 대사는 일본 에도시대 유학자인 아메노모리 호슈가 양국의 교류 자세로서 설파한 ‘성신교린(誠信交燐·성실과 믿음으로 서로 사귐)’ 족자가 대사관 1층에 걸린 사실을 언급하며 “올해 수교 60주년을 맞은 한·일 양국에게 시대를 초월해 깨우쳐 주는 교류와 협력의 자세”라고 강조했다.

이날 행사에는 김이중 재일민단 중앙본부 단장을 비롯한 동포, 기업인 외에도 이와야 다케시 외무상, 나카타니 겐 방위상, 아베 도시코 문부과학상, 하토야마 유키오 전 총리, 사이토 데츠오 공명당 대표, 시이 가즈오 일본공산당 중앙위 의장, 가와무라 다케오 일·한친선협회중앙회 회장, 나가시마 아키히사 일·한의원연맹 간사장 등 일본 주요 각료 및 정치인과 각계 인사, 각국 외교사절 등 약 1200명이 참석했다.

이날은 최근 부임한 이 대사의 첫 공식 외교 행사이기도 해 리셉션 시작 전부터 이 대사와 인사를 나누려는 긴 줄이 형성되기도 했다. 나카타니 방위상은 이 대사가 “39년 전 2등서기관, 31년 전 1등서기관, 16년 전 공사로서 세 번에 걸쳐 주일 한국대사관에서 근무하고 이번에 드디어 주일 대사로 돌아오셨다”며 “수교 60주년이라는 기념적인 해에 더 이상 바랄 게 없는 인선이라고 생각한다. 양국 관계의 밝은 미래를 약속 받은 것과 마찬가지”라고 환영했다.

이혁 주일 한국대사(왼쪽)이 2일 도쿄에서 열린 국경일 기념 행사에서 나카타니 겐 일본 방위상으로부터 ‘남산지수(南山之壽)’라는 사자성어가 적힌 패널을 전달받은 뒤 기념사진을 찍고 있다. 나카타니 방위상은 “한국에도 남산이 있는데, 남산은 견고하고 깨지지 않는 것을 지칭한다”며 “굳건한 양국 관계 발전과 장수를 기원하는 의미에서 준비했다”고 말했다. 도쿄=연합뉴스

이와야 외무상은 축사에서 “60년간 걸어온 과정에서 서로의 마음이 엇갈리는 것도 있었지만, 좋은 이웃으로서 두 손을 맞잡고 더 나은 미래로 걸어가려고 하는 양국 유대는 착실히 깊어지고 있다”며 “양호한 흐름을 유지·발전시켜서 다음세대가 이어받아 더 눈부신 미래로 함께 걸어갈 수 있기를 강하게 기원한다”고 밝혔다.

아베 문부과학상은 한·일 양국 우호관계 증진을 기원하는 마음을 담아 한국말로 ‘건배’를 제의했다.