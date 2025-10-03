이재명 대통령, 냉장고 공개…김혜경 여사와 '냉부해' 출연

이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석 연휴를 맞아 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에 출연한다.

지난 2일 유튜브 채널 'JTBC Entertainment'에는 '냉장고를 부탁해 42회 예고편-추석 특집 특별 편성(with. 이재명 대통령&김혜경 여사)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상은 '냉장고를 부탁해' 추석 특집을 알리며 시작했다.

이재명 대통령의 뒷모습과 함께 '역대급 게스트가 온다'라는 자막이 더해졌다.

이어 "대통령 이재명입니다. 인사드립니다"라는 이 대통령의 목소리가 전해졌다.

김혜경 여사도 "반갑습니다. 김혜경입니다"라고 인사했다.

이 대통령 부부는 'K-푸드 전도사'로서 한국의 제철 농수산물과 전통 추석 음식을 소개하고, 평소 즐겨 먹는 한식과 한가위와 관련된 옛 추억 등 진솔한 이야기를 공유한다.

셰프들은 한국 제철 식재료를 활용해 우리나라는 물론 세계인들이 좋아할 만한 창의적인 요리를 선보일 예정이다.

이 대통령 부부가 출연하는 '냉장고를 부탁해'는 5일 오후 9시에 만나볼 수 있다.

한편 '냉장고를 부탁해'는 톱스타들의 냉장고 속 재료들로 펼쳐지는 요리 대결 프로그램이다. 아나운서 출신 김성주와 축구선수 출신 안정환이 MC를 맡았다.

<뉴시스>