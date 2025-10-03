“이런 날씨 처음이야”…추석연휴 첫날, 비바람에 전국이 뒤집힌다

4일까지 많은 곳 100㎜ 이상 폭우 예상

추석 연휴 첫날이자 개천절인 3일은 전국이 대체로 흐리고 남부지방을 중심으로 비바람이 치는 궂은 날씨가 예상된다.

주말까지 궂은 날씨가 이어질 전망이다. 귀성길 교통안전에 각별히 유의해야 한다.

연합뉴스

3일 기상청에 따르면 전국 대부분 지역에 비 소식이 있다.

오는 4일까지 예상 강수량은 △전남 해안 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) △광주·전남 내륙 20~60㎜ △전북 10~40㎜ △제주도 30~80㎜(많은 곳 120㎜ 이상) △대전·세종·충남·충북 5~20㎜ △경남 남해안 20∼60㎜ △부산·울산·경남 내륙 5∼40㎜ △대구·경북 5∼30㎜ △강원 영동 5~20㎜다.

습기를 많이 머금은 서해 저기압의 영향으로 제주도와 전남 해안에는 각 최대 120㎜, 100㎜ 이상의 많은 비가 내리는 곳이 있겠다.

비가 내리는 지역에서는 강한 바람과 천둥·번개가 동반될 전망이다. 항공, 해상 교통 이용객들은 사전에 운항 정보를 반드시 확인해야 한다.

내륙을 중심으로 일교차가 10도 안팎으로 크게 나타날 수 있다. 건강관리에 유의해야 한다.