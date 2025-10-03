“한가위의 추억을 기록하다” 반도건설, SNS 사진 공모전 개최

1~15일 접수…가전제품·상품권 등 경품

반도건설이 최장 열흘 간의 긴 추석 연휴를 맞아 공식 인스타그램 채널에서 '추석맞이 사진전 이벤트'를 진행한다고 2일 밝혔다.

반도건설 제공

이번 추석맞이 사진전 이벤트의 부제는 '추석을 기록해주시면 선물을 드려요'다. 민족 대명절인 한가위를 맞아 가족들 사이에 따뜻한 마음을 나누고 행복한 순간을 담은 사진을 응모하는 형태로 진행된다.

추석 사진 공모 이벤트는 반도건설 공식 인스타그램 채널을 통해 오는 15일까지 약 2주간 진행된다. 공식 채널 프로필 링크의 이벤트 페이지에서 추석 연휴 기간 가족·친구·연인 등 소중한 사람들과 보낸 따뜻한 순간을 담은 사진과 짧은 사연을 제출하면 이벤트에 참여할 수 있다.

당첨자 발표는 오는 22일 공식 채널을 통해 이뤄진다. 이벤트 페이지를 개인 사회관계망서비스(SNS) 계정에 공유하면 당첨 확률이 올라간다. 최종 선발된 당첨자에게는 가전제품, 백화점 상품권, 커피 상품권 등 경품이 지급된다. 우수 응모작은 웹진·블로그 등 반도건설 공식 SNS 채널에 소개될 예정이다.

반도건설 관계자는 "민족의 대명절을 맞아 가족 및 친지들과의 행복한 모습을 담은 사진을 공유하고 브랜드와 고객이 함께 소통하는 자리를 마련하기 위해 이번 이벤트를 준비했다"며 "오랜만에 그리웠던 이들과 조우하며 나눈 뜻깊은 순간을 사진으로 담아 참여하는 과정이 또 다른 추억으로 자리하길 바란다"고 말했다.