[속보] 행안부 “삼가 고인 명복 빌어…투신사고 수습 최선”

행정안전부는 3일 국가정보자원관리원 화재사고 관련 업무를 담당해온 소속 공무원이 정부세종청사에서 투신해 목숨을 잃은 데 대해 “삼가 고인의 명복을 빈다”고 애도했다.

이어 “행안부 장관과 직원 일동은 이번 사고 수습에 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

행안부에 따르면 소속 서기관 A씨는 이날 오전 10시 50분쯤 근무지인 세종청사 중앙동에서 투신해 목숨을 잃었다. 해당 공무원은 심정지 상태로 구급대에 인계됐으나 결국 사망했다.