국정자원 화재 담당 공무원, 세종청사서 투신 사망

국가정보자원관리원(국정자원) 화재 대응 업무를 맡아 온 공무원이 숨진 채 발견됐다. 지난달 26일 화재 발생 이후 8일 만이다.

3일 행정안전부에 따르면, 이날 10시 50분쯤 해당 업무를 담당해 온 공무원 A씨가 정부세종청사 중앙동에서 투신했다. 쓰러져 있는 A씨를 발견한 정부 관계자가 소방에 신고했고, 현장에 출동한 소방은 A씨가 심정지 상태임을 확인한 뒤 경찰에 인계했다. 이후 병원으로 옮겨진 A씨는 사망 판정을 받았다. 그는 국정자원 화재 관련 업무를 담당한 디지털정부혁신실 소속 4급 서기관인 것으로 파악됐다.

국정자원 본원 압수수색 국가정보자원관리원 화재 원인을 수사 중인 경찰이 2일 대전 국정자원 본원과 대전지역 3개 업체 등 4곳에 대한 압수수색을 벌인 뒤 압수물품을 들고 이동하고 있다. 대전=뉴스1

행안부는 “현재 경찰 조사 중이며, 세부적인 조사 결과가 나오면 추가로 알려드리겠다”며 “삼가 고인의 명복을 빌며, 행정안전부 장관과 직원 일동은 이번 사고 수습에 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

화재 경위를 수사 중인 대전경찰청은 이날 숨진 공무원이 수사와 무관한 인물이라고 밝혔다. 김용일 대전경찰청 전담수사팀장은 “이번 사건과 관련해 현재까지 수사대상이었거나 수사예정인 사람이 아님을 알려드린다”고 설명했다.

대전경찰청은 전날(2일) 국정자원과 배터리 이설 작업을 한 대전지역 업체 3곳 등 4곳을 압수수색했다. 7시간에 걸쳐 압수수색을 벌인 경찰은 국정자원에서 박스 약 9개 분량의 자료를 압수했고, 작업 수주·감리업체 등에서도 관련 자료와 PC 하드 등을 확보했다.

앞서 1일에는 국정자원 관계자 1명과 배터리 이전 공사현장 업체 관계자 2명, 작업 감리업체 관계자 1명 등 4명을 업무상 실화 혐의로 입건했다. 10회가 넘은 현장 감식과 참고인 조사 결과, 이들 4명이 불이 난 원인과 관련이 있다고 보고 있다.