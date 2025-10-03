'국정자원 화재' 업무 총괄 공무원 투신 사망…"수사 대상 아니었다"

국정자원관리정보원(국정자원) 화재 관련 업무를 담당해온 공무원이 정부세종청사에서 스스로 목숨을 끊었다. 정부는 당초 예정됐던 화재 관련 브리핑을 취소하고 내부 대응 회의에 나서는 모양새다.

3일 행정안전부와 세종소방본부, 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시50분께 행안부 디지털정부혁신실 소속 직원 A씨가 정부세종청사 중앙동에서 투신해 숨졌다.

A씨는 4급 서기관으로, 지난달 발생한 국정자원 화재 관련 업무를 총괄해온 것으로 알려졌다.

행안부는 "현재 경찰 조사 중이며 세부적인 조사 결과가 나오면 추가로 알려드리겠다"고 말했다.

이어 "삼가 고인의 명복을 빌며 행정안전부 장관과 직원 일동은 이번 사고 수습에 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

행안부는 당초 이날 오후 2시 정부세종청사에서 김민재 차관 주재로 중앙재난안전대책본부(중대본) 브리핑을 진행할 예정이었지만 이번 사고로 브리핑을 취소했다. 윤호중 행안부 장관은 내부 회의를 위해 세종으로 이동하는 것으로 알려졌다.

지난달 26일 국정자원 대전 본원 5층 전산실에서 화재가 발생하면서 이곳에서 관리하던 647개 정보시스템이 중단되는 사태가 벌어졌다.

정부는 복구 작업을 진행 중이지만 화재로 가동이 중단된 647개의 정보 시스템(서비스) 중 복구가 완료된 서비스는 이날 오전 6시 기준 115개에 그친다. 2023년 11월 행정전산망 마비에 이어 1년 10개월 만에 또다시 같은 사고가 되풀이되면서 질책을 받게 됐다.

한편 대전경찰청 전담수사팀은 국정자원 관계자 1명과 부상을 입은 작업자 1명, 다른 업체 작업자 1명, 감리업체 직원 1명 등 총 4명을 업무상실화 혐의로 입건해 조사 중이다. 경찰은 작업자와 감리업체 직원 등 3명을 포함한 12명의 조사가 이뤄진 상태에서 입건된 4명이 사고 원인과 관련이 깊다고 판단한 것으로 파악됐다.

다만 대전경찰청 관계자는 "이번 사건과 관련해 A씨가 수사 대상이었거나 수사 예정자는 아니다"라고 말했다. 세종남부경찰서는 현재 발견된 유서가 없는 것으로 보고 범죄 혐의점 여부 등을 수사 중이다.

경찰은 전날인 지난 2일 오전 9시부터 오후 3시50분까지 인력 30여명을 투입, 국정자원과 관련 업체 3곳 등 총 4곳에 대한 압수수색을 벌여 작업자들의 고용 및 계약 관계를 확인하기 위한 자료와 사업 계획서, 배터리 로그 기록 등을 확보한 것으로 알려졌다.

이번 압수수색은 국정자원과 관련 업체 4곳에 자료 제출을 요구했지만 제출이 이뤄지지 않아 진행된 것으로 알려졌다.

국정자원 화재 사고 담당 공무원의 안타까운 소식에 애도의 목소리도 이어지고 있다. 정청래 더불어민주당 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "먹먹하다. 삼가 고인의 명복을 빈다"고 했다. 송언석 국민의힘 원내대표도 "삼가 고인의 명복을 빌며 유족들께 심심한 애도의 뜻을 전한다. 충격을 받았을 행안부 동료 공직자들에게도 위로의 뜻을 전한다"고 밝혔다.

<뉴시스>