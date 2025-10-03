부상을 통해 한 뼘 성장한 BNK 썸 이소희의 반성 “지난 시즌 미안했다. 정신 차리고 다시 전 경기 출전하는 게 목표”

"올해 더 많은 책임감을 느끼고 있다."

여자 프로농구 BNK 썸의 가드 이소희는 지난 시즌 냉탕과 온탕을 오갔다. 족저근막염 증세로 정규시즌 18경기 출전에 그쳤지만, 포스트시즌을 앞두고 복귀해 팀의 창단 첫 챔피언결정전 우승에 힘을 보탰다.

지난 1일부터 일본 지바현 가시와시(柏市)에서 전지훈련 중인 이소희는 “사실 적게 받는 연봉(수당 포함 2억6000만원)이 아니다. 책임감을 느끼고 경기를 뛰어야 했는데 많이 아팠다”며 “(결장이 길어져) 감독님과 코치님, 동료들에게 너무 미안했다. 최대한 안 마주치려고 (숙소) 방에서도 많이 안 나왔었다”라고 돌아봤다.

이소희는 2020∼2021시즌부터 2023-2024시즌까지 팀이 치른 120경기 중 119경기를 뛰었다. 그만큼 철강왕이었던 그였지만, 지난 시즌엔 부상으로 인해 많이 뛰지 못했다. 이소희는 “난 부상이 없을 거고 전 경기에 출전할 수 있을 거라고 당연하게 생각했던 거 같다”며 “돌이켜보면 (전 경기를 뛴 게) 감사한 일이었는데 무뎌졌던 거 같다. 다치면 기회조차 부여받지 못하는 거니까 더 정신 차리게 됐다”라고 담담하게 말했다.

비시즌 치료에 집중한 이소희는 부쩍 몸 상태를 끌어올렸다. 최근 막을 내린 국제농구연맹(FIBA) WBLA(Women's Basketball League Asia) 3위 결정전에선 울란바토르 아마존스(몽골)를 상대로 3점 슛 6개 포함 30점을 폭발시켰다. 일본 전지훈련에서도 쾌조의 컨디션을 자랑한다. 박정은 BNK 썸 감독은 “박혜진과 김소니아가 구(舊)”라면 “안혜진과 이소희가 신(新)이다. 신구의 조화인데 스피드면에서 안혜진과 이소희가 원투펀치”라고 평가했다.

이소희는 BNK 썸 공격과 수비의 핵심이다. 아시아쿼터 선수로 알토란 같은 활약을 펼친 이이지마 사키(부천 하나은행)가 팀을 떠나면서 어깨가 더욱 무거워졌다. 그는 “(WBLA 대회가 열린) 중국에서 느낀 게 많다. 공격을 책임지는 선수가 부족하다 보니 책임감이 더 생기는 거 같다. 다만 공수 밸런스가 맞아야 하는데, 공격에 치우치다 보니까 수비할 때 체력 부담이 컸다”라고 아쉬움을 내비쳤다.

디펜딩 챔피언 BNK 썸은 다음 달 16일 인천 신한은행과 2025∼2026시즌 개막전을 치른다. 일본 전지훈련에선 세 차례 연습 경기로 실전 감각과 조직력 등을 테스트한다. 이소희는 “개인적으로 안 아프고 전 경기에 출전하는 게 목표”라며 “우승 타이틀은 이제 지나갔다. 다시 또 6개 팀이 겨루는 거니까 팀의 가장 큰 목표는 플레이오프 진출인 거 같다. 하나씩 차근차근히 하고 싶다”라고 힘주어 말했다.