연휴 2일차 오전 곳곳 빗방울…낮 최고 ‘28도’ [내일날씨]

추석 연휴 둘째날인 4일은 전국 대부분 지역이 흐리고 비가 내리는 곳이 있겠다.

서울 서초구 세빛섬 인근에서 시민들이 우산을 쓰고 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

기상청은 서울·인천·경기북부와 강원영서중·북부는 4일 아침까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다며 3일 이같이 예보했다.

이날부터 4일까지의 예상 강수량은 △경기남부 5㎜ 미만 △강원영동 5~20㎜ △강원영서남부 5㎜ 미만 △대전·세종·충남, 충북 5~10㎜ △전남남해안 5~40㎜ △광주·전남(남해안 제외), 전북 5~20㎜ △경남남해안 5~40㎜ △부산·울산·경남내륙, 대구·경북, 울릉도·독도 5~20㎜ △제주도 10~60㎜ 등이다.

강풍특보가 발효된 일부 전남해안과 제주도는 4일 새벽까지 바람이 순간풍속 70㎞/h 이상으로 매우 강하게 불겠다.

풍랑특보가 발효된 서해중부바깥먼바다와 서해남부먼바다, 남해먼바다, 제주도해상도 4일 새벽까지 바람이 30~60㎞/h로 강하게 불고 물결이 1.0~3.5m로 높게 일겠으니 안전사고에 유의해야겠다.

서해중부안쪽먼바다에서는 바람이 25~45㎞/h로 강하게 불고 물결이 1.0~2.5m로 높게 일겠다.

아침 최저기온은 18~22도, 낮 최고기온은 23~29도 사이를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 19도, 인천 20도, 수원 19도, 춘천 18도, 강릉 19도, 청주 20도, 대전 20도, 전주 20도, 광주 20도, 대구 20도, 부산 22도, 제주 24도다. 낮 최고기온은 서울 26도, 인천 26도, 수원 26도, 춘천 26도, 강릉 24도, 청주 27도, 대전 26도, 전주 27도, 광주 27도, 대구 28도, 부산 28도, 제주 28도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준으로 전망된다.