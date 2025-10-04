“조희대 회동 제보, AI 조작 아냐” 서영교, 나경원 등 3명 고소… 나 “헛소리, 추석 언플”

서 “국힘 은폐하려 해”

나 “거짓선동 사법파괴 공작의 공범”

서영교 더불어민주당 의원이 3일 ‘조희대-한덕수 회동설’ 의혹 녹취를 두고 인공지능(AI)으로 만들었다고 주장한 국민의힘 송언석 원내대표, 유상범 원내수석부대표, 나경원 의원을 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 고소했다.

(왼쪽부터) 서영교 더불어민주당 의원. 뉴스1 / 국민의힘 나경원 의원. 연합뉴스

서 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “조희대 대법원장의 대선 개입과 사법 쿠데타 의혹, 국민의힘 한덕수 대선 후보 옹립을 위한 정치공작 의혹에 대한 철저한 수사를 강력하게 촉구한다”며 이같이 밝혔다.

서 의원은 지난 5월 이재명 대통령의 대선 후보 시절 대법원의 공직선거법 유죄 취지 파기환송 결정과 관련해 국회 법제사법위원회 전체회의에서 조희대 대법원장과 한덕수 전 국무총리 회동 의혹을 제기한 바 있다.

서 의원은 의혹 관련 주장이 담긴 음성 파일을 공개했지만, 국민의힘은 영상 속 음성이 AI로 조작된 것이라고 의심했다.

서 의원은 “(회동설 녹취 출처 유튜브인) 열린공감TV가 (해당 영상은) AI 음성이 아니며 제보자가 있음을 분명히 했다”고 말했다.

서 의원은 “저는 국민을 대표하는 국회의원으로서 조희대 대법원장의 파기환송 결과가 사실상 유력 후보인 이재명 대표의 출마를 막고 주권자인 국민들의 대통령 선택권을 침해한 것이란 점에서 정당한 문제제기를 한 것”이라고 언급했다.

지난달 30일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 법제사법위원회 제7차 전체회의에서 서영교 더불어민주당 의원이 발언하고 있다. 뉴스1

이에 나 의원은 페이스북을 통해 “녹취가 조작된 것인지, 허위인줄 알면서 국회 법사위 회의장 면책특권에 숨어서 한 것인지를 추궁했더니 녹취가 AI가 아니라는 눈속임 헛소리를 하며 추석 연휴에 맞춰 저열한 언론플레이 하나”고 비판했다.

이어 “본인이 그 녹취록으로 허위사실 유포로 고발 당해놓고 그걸 고발기사로 물타려는건가”라며 “적반하장도 유분수”라고 했다.

나 의원은 “본질을 가리며 호도하지 말라”며 “그 녹취가 AI냐 아니냐가 질문이 아니다. 그 녹취가 조작이냐 아니냐는 것”이라고 지적했다.

그러면서 “믿거나말거나 신빙성없는 녹취록이라는 것 알았나 몰랐나? 제보를 누구로부터 받았나? 밝히지 않는다면 거짓선동 사법파괴 공작의 공범이다. 말 장난 말라”고 압박했다.