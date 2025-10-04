추석연휴 유용하게 쓸 수 있는 ‘e쿠폰’ 풍성

추석 황금연휴를 맞아 유통업계가 연휴 기간 유용하게 사용할 수 있는 프랜차이즈의 e(이)쿠폰, 레저 쿠폰을 합리적인 가격에 선보인다.

4일 업계에 따르면 SK스퀘어 자회사 11번가가 오는 6일까지 '10월 E쿠폰 메가 데이'를 열고 인기 외식·카페 프랜차이즈 브랜드와 릴레이 할인을 펼친다.

고물가 속 합리적인 소비 방식으로 주목받는 'e쿠폰'을 매월 초 온라인 최저가 수준에 판매하는 프로모션이다.

연휴 동안 유용하게 쓸 수 있는 e쿠폰들을 엄선해 최대 50% 할인가로 한정수량 판매한다.

△4일 '뚜레쥬르'(시그니처 생크림 케이크 등 최대 20% 할인) △5일 '파스쿠찌'(시즌 음료+디저트 세트 등 최대 26% 할인) △6일 '버거킹'(와퍼주니어+와퍼주니어 세트메뉴 등 최대 50% 할인) 등 각종 모임이나 간편한 식사에 유용한 외식·카페 프랜차이즈들의 인기 메뉴들을 순차적으로 특가에 만나볼 수 있다.

11번가는 총 1000명을 추첨해 '뚜레쥬르 모바일금액권 1만원권'(200명), '배스킨라빈스 싱글킹 아이스크림'(300명), '메가MGC커피 아이스 아메리카노'(500명) 등 인기 e쿠폰을 무료로 증정하는 'E쿠폰 0원 잭팟 이벤트'를 같은 기간 실시한다.

카카오페이 결제 시 사용 가능한 전용 할인쿠폰(7% 할인, 최대 1000원)도 매일 선착순 발급한다.

롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온(LOTTE ON)이 황금연휴 기간 동안 '골든딜' 기획전을 진행한다.

오는 12일까지 진행하는 이번 기획전은 롯데온 앱에서만 구매가능한 앱쁠딜 상품부터 e쿠폰, 국내 당일치기 여행 상품 등 다양한 라인업을 준비했다.

앱쁠딜은 앱 결제 시 추가 혜택이 제공되는 딜이라는 의미를 담은 이름으로 롯데온 앱에서만 볼 수 있는 전용 상품, 단독 혜택으로 구성됐다.

이번 기획전에서는 뚜레쥬르 스트로베리퀸 케이크 등 5종을 최대 21% 할인으로 만나볼 수 있다.

투썸플레이스 스초생(스트로베리 초콜릿 생크림) 등 6종은 최대 24% 할인으로 판매한다.

연휴 기간에 사용하기 좋은 당일치기 레저권도 마련했다.

오션월드 추석연휴 단독 특가, 주렁주렁 실내동물원 이용권 등을 단독 특가로 선보일 예정이다.

쿠팡의 럭셔리 뷰티·패션 버티컬 서비스 알럭스(R.LUX)가 론칭 1주년을 맞아 모던 메이크업 아티스트 브랜드 나스(NARS)를 새롭게 선보인다.

신규 입점을 기념해 오는 13일까지 프로모션을 진행한다.

행사 기간 8만원 이상 구매 고객에게는 '뷰티 에볼루션 컬렉션 에코백'을, 12만원 이상 구매 고객에게는 '나스 카드 케이스와 블랙 핸드 미러'를 증정한다.

대표 제품으로는 빛나는 피부 표현을 돕는 '라이트 리플렉팅 세럼 쿠션', 오랜 시간 무너짐 없는 '네츄럴 래디언트 롱웨어 쿠션', 선명한 발색의 '에프터 글로우 립스틱', 한 번의 터치로 생기를 더하는 '아이코닉 블러쉬' 등이 있다.

와우회원은 구매 금액의 10%를 캐시로 적립받을 수 있고 와우카드 결제 시 추가 4% 적립 혜택을 누릴 수 있다. 하루 최대 적립 한도는 15만원이다.