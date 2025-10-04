완연한 가을…유통업계, 치킨 관련 제품 잇따라 선보여

추석 명절연휴가 시작된 가운데 유통업계는 치킨 관련 제품을 연이어 내놓고 있다

제너시스BBQ 제공

4일 업계에 따르면 제너시스BBQ는 지난 25일 출시한 가을맞이 신메뉴 '뿜치킹'를 활용한 마케팅에 전력을 다하고 있다.

뿜치킹은 고다치즈, 체더치즈, 블루치즈, 파마산치즈 4종이 어우러진 시즈닝에 요거트와 유크림 분말을 더한 치킨이다. 바삭한 치킨 식감에 풍미를 끌어올렸다.

BBQ는 뿜치킹의 출시를 기념해 10·20세대가 주로 이용하는 스타일 커머스 플랫폼 '에이블리'와 손을 잡고 1만원 할인 쿠폰·한 마리 쿠폰 등의 프로모션을 진행했다. 또 자사 앱을 통해 주문한 고객들에게는 5만원 상당의 혜택을 담은 5만원 쿠폰팩을 제공했다.

이같은 노력에 출시 3일 만에 주말 일평균 1만건의 주문을 기록했고, 각종 SNS 콘텐츠가 1000여건 이상 발행되는 상황이다.

글로벌 치킨·버거 브랜드인 KFC는 가을 풍미인 트러플을 담은 신메뉴를 내놨다. 인기 메뉴였던 '치르르 치킨'에 고다·까망베르·화이트 체다·옐로우 체다 4가지 치즈 조합에 트러플 풍미를 더한 한정판 '트러플 치르르'를 출시했다.

메뉴 라인업도 트러플 치르르 치킨, 트러플 치르르 통다리, 트러플 치르르 프라이 총 3종으로 구성돼 선택의 폭을 넓혔다.

편의점 세븐일레븐은 스낵킹(식사 간편화) 현상 등에 힘입어 즉석식품 카테고리를 강화하고 있다. 특히 지난 28일 닭강정으로 유명한 강원도 지역의 조리 스타일을 반영한 동해닭강정 2종(양념·간장), 대만 길거리 간식 지파이(닭가슴살 튀김)에서 착안한 한도 초과 지파이를 출시했다.

여기에 신상품 출시를 기념해 콜라 무료 증정 이벤트·카스 번들팩 할인 이벤트 행사도 함께 진행한다.

농심은 오는 14일 스낵 신제품 '포테토칩 K-양념치킨맛' 출시를 예고했다. 전 세계에서 인기가 높아지고 있는 한국식 양념치킨의 풍미를 감자칩에 적용했다.

농심은 K-양념치킨 특유의 매콤달콤한 소스 맛을 구현하기 위해, 고추장과 간장, 마늘 등 핵심 재료의 풍미를 살린 전용 시즈닝을 개발했다.

농심은 포테토칩 K-양념치킨맛 출시에 맞춰 KBO와 협업해 야구 마케팅을 진행한다. 10월 KBO 포스트시즌 매 경기 결승타 주인공을 '포테토칩 선정 오늘의 포텐터짐'으로 뽑아, 상금과 함께 포테토칩 K-양념치킨맛을 증정할 계획이다.