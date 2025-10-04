李대통령 “위기극복 위해 묵묵히 애쓰는 공무원 근무여건 개선해야”

이재명 대통령은 4일 정부 시스템 복구 업무를 담당하던 행정안전부 공무원 사망과 관련해 “국민 일상 회복과 국가 위기 극복을 위해 막중한 책임감으로 밤낮없이 묵묵히 애쓰는 공무원들의 근무 여건 개선에도 각별한 관심을 가져야 한다”고 당부했다.

김용범 대통령실 정책실장은 이날 주재한 ‘AI(인공지능)정부 인프라 거버넌스·혁신 태스크포스(TF)’ 회의에서 이 대통령의 이 같은 언급을 공유했다고 서면 브리핑에서 밝혔다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이에 TF는 국가정보자원관리원 화재 사건을 계기로 일선 현장 업무에 종사하는 공무원의 역량 제고와 처우 개선을 위해 노력하기로 했다고 김 실장은 전했다.

이날 회의는 국가 전산망의 조속한 복구와 국가 정보 관리 시스템의 근본적 개선방안을 논의하기 위해 개최됐다.

TF는 화재로 모두 타버린 96개 시스템의 대구센터 이전 등에 정부 부처와 민간 전문가, 민간 기업의 유휴 장비·인력이 신속히 투입될 수 있도록 민·관 역량을 총동원하기로 했다.

또 복구에 필요한 예산의 우선순위를 정해 예비비를 조속히 편성하고, 국회에도 내년도 예산 심의 과정에서 관련 예산의 증액 협조를 요청하기로 했다.

TF는 기존 국가 정보화 시스템 관리·운영 체계를 원점에서 재검토하고 민간 역량과 해외 사례를 활용, AI 시대에 맞는 거버넌스를 근본적으로 재설계하기로 했다.

김 실장은 “앞으로도 국민 불편 해소를 위해 최대한 조속히 국가 전산망을 복구하는 데 총력을 다하겠다”며 “TF는 추석 연휴 기간에도 온·오프라인 회의를 계속해 조속한 시일 내 구체적인 개선 대책을 마련해 발표하겠다”고 강조했다.