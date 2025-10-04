이정재, 한국인 최초 찰리 채플린 어워즈 수상

사진제공=찰리채플린 어워즈

배우 이정재가 한국인 최초로 채플린 어워즈 명예의 전당에 올랐다.

이정재는 지난 3일 싱가포르에서 진행된 찰리 채플린 어워드 아시아(Chaplin Award Asia) 부문의 주인공이 됐다.

찰리 채플린 어워드(Chaplin Award)는 뉴욕의 링컨 센터 필름(Film at Lincoln Center, FLC)에서 매년 수여하는 영화계에서 가장 권위 있는 평생 공로상 중 하나다. 2018년 아시아 부문을 지정한 이후 배우 렁치우와이(양조위)를 시작으로 세계적인 거장 장이머우(장예모) 감독, 린칭샤(임청하) 등 중화권 영화인들이 수상하며 이 상의 권위를 더했다. 한국인이 이 부문의 수상자가 된 것은 이정재가 처음이다.

이정재는 "존경하는 영화인이자 예술가 찰리 채플린 이름으로 상을 받으니 긴장되고 무게감 때문에 더 떨린다"며 "아시아 영화인의 한 사람으로서 좋은 영향력을 미치겠다"고 했다.

올해 넷플릭스 '오징어게임' 시리즈를 마무리했다. 다음 달 3일 오후 8시50분 tvN 월화극 '얄미운 사랑'으로 인사할 예정이다.