추석 연휴, 누군가에겐 악몽…가정폭력 신고 62% 급증

지난해 추석 연휴 기간 경찰에 접수된 가정폭력 신고가 평소보다 60% 넘게 급증한 것으로 나타났다.

사진은 기사와 직접적 연관이 없음. 게티이미지뱅크

5일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 양부남 의원이 경찰청에서 받은 자료에 따르면 지난해 추석 연휴 5일간(9월14∼18일) 가정폭력 112 신고는 5246건이 들어왔다. 하루 평균 1049건꼴이다.

지난해 한 해 전체 가정폭력 신고는 23만6647건으로 일평균 648건이었는데, 추석 연휴에는 이보다 61.8% 많은 신고가 몰렸다.

지역별로는 경기 남부가 1103건으로 가장 많았다. 이어 서울 933건, 경기 북부 482건, 부산 364건, 인천 355건, 경남 323건, 대구 287건 순이었다.

추석 연휴 기간 일평균 가정폭력 신고는 매년 늘고 있다. 2021년 추석 연휴에는 일평균 914건, 2022년에는 915건, 2023년에는 937건이 접수됐다. 일평균 신고 건수가 3년 연속 증가세를 보인 것이다.

경찰은 명절 기간 가정폭력 등 관계성 범죄가 급증하는 만큼 재범 우려 가정, 고위험 대상자, 아동학대 피해자 등을 대상으로 전수 조사를 실시하고 있다. 고위험 관계성 범죄 재범 우려자가 거주하는 곳에는 지역경찰과 기동순찰대를 집중 배치해 순찰을 강화할 방침이다.

양부남 의원은 “명절이 누군가에게는 두려운 날이 되고 있다”며 “가정폭력 예방과 피해자 보호를 위한 정부 차원의 종합 대책이 필요하다”고 말했다.