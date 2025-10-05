'48세 독신남' 전현무 "내가 결혼 못 하는 이유는…" 폭탄 발언

SBS '런닝맨'

탤런트 전현무가 여태껏 미혼이었던 이유를 밝힌다.

전현무는 5일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '런닝맨' 772회에서 발라드 가수 정승환과 함께 추석 특별 게스트로 출연한다.

해당 회차는 '대감님의 농작물' 레이스로 꾸며지며, 전현무는 '신입 노비'로서 야생 노비로 변신한 멤버들과 추수 맞이 농작물 지키기 대전쟁에 나선다.

전현무는 패널들과 결혼, 연애와 관련된 앙케이트에도 참여한다.

그는 결혼에 대한 앙케이트를 보자마자 "내가 결혼 못하는 이유는 '런닝맨'에 있다"고 깜짝 발언을 해 모두를 놀래킨다.

전현무는 서울 여의도의 모 식당에서 런닝맨 멤버인 지석진이 한 말 때문이라며 그 이유를 설명한다.

결혼에 이어 연애 관련 앙케트 주제가 등장하자 현장 분위기는 더욱 달아올랐다.

전현무는 계속되는 자신의 열애설에 "아니 땐 굴뚝에도 연기가 난다"며 억울함을 호소하기도했다.

"(열애설)나머지 반은 진짜냐"는 한 멤버의 질문에 "내 연애는 그냥 기사 참고해!"라고 반응해 현장을 웃음바다로 만들었다.

여기에 함께 출연한 정승환도 자신의 연애사를 밝히며 흥미진진 분위기를 조성했다.

런닝맨 제작진은 "대체 어떤 말이기에 전현무를 '연예계 대표 혼사남'으로 만든 것인지…전현무, 유재석, 지석진 세 사람의 '감자탕 정모'의 전말은 본 방송을 통해 확인하시라"고 예고해 궁금증을 높였다.

런닝맨 772회는 SBS에서 오후 6시 10분 방송된다.