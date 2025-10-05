故 오요안나 모친, 27일 만에 단식 중단…MBC와 잠정 합의

지난해 직장 내 괴롭힘을 호소하며 숨진 MBC 기상캐스터 오요안나씨의 어머니 장연미씨가 27일간의 단식 농성을 마쳤다.

5일 시민단체 엔딩크레딧과 직장갑질119에 따르면 MBC와 유족 측이 잠정 합의를 이루면서 장씨는 단식을 중단하고 서울 중랑구 녹색병원에 입원했다. 장씨는 지난달 8일부터 마포구 상암동 MBC 본사 앞에서 회사의 공식 사과와 재발 방지 대책, 고인의 명예 회복을 요구하며 단식 농성을 벌여왔다.

고(故) 오요안나 MBC 전 기상캐스터의 어머니 장 모 씨와 시민단체 등이 지난 9월 29일 서울 마포구 상암동에서 집회를 열고 정부와 여당에 사건 해결을 위해 나서달라고 호소하고 있다. 뉴스1

MBC는 오는 15일 유족과 함께 대국민 기자회견을 열어 고인에 대한 사과와 명예 사원증 수여, 재발방지책 등을 발표하기로 했다. MBC 본사에 마련된 추모 공간은 오씨의 2주기인 내년 9월15일까지 운영된다.

MBC는 또 기존 기상캐스터에게 불이익을 주지 않는다는 전제 아래 이들의 직무를 폐지하고 정규직 기상기후전문가로 전환하기로 했다.

장씨는 한 달 가까이 단식을 이어오며 건강이 크게 악화된 것으로 알려졌다. 유족과 시민단체는 그동안 MBC의 진정성 있는 사과와 재발 방지 대책 마련을 촉구해왔다.