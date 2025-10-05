연예인은 '고급 거지'… '100억 자산가' 황현희의 폭로

황현희가 연예인 활동을 하며 재테크에 뛰어들게 된 계기에 대해 이야기했다. 유튜브 채널 'MBN Entertainment' 영상 캡처

코미디언 황현희가 연예인 활동을 하며 재테크에 뛰어들게 된 계기에 대해 이야기했다.

지난 4일 방송된 MBN 토크 예능물 ‘속풀이쇼 동치미’는 추석특집으로 꾸려져 ‘인생 후반전 완벽하게 이기는 법’ 강연 배틀이 진행됐다.

이에 ‘재테크의 달인’으로 불리는 황현희가 출연해 ‘돈’이라는 키워드로 말문을 열었다.

황현희는 “저는 솔직히 이렇게 이야기한다. 저는 돈을 좋아한다. 정치인, 연예인, 그 어떤 유명한 사람 중 돈 좋아한다고 말하는 사람 본 적 있나”라고 질문했다. 그는 “그렇게 얘기하면 사람들은 속물이라고 한다. 아직 우리가 돈에 솔직하지 않다”며 강연을 시작했다.

'개그콘서트' 폐지로 설 자리를 잃었던 황현희. 유튜브 채널 'MBN Entertainment' 영상 캡처

황현희는 자신이 이렇게 변한 데는 이유가 있다고 말했다. 그는 “제가 사람들에게 웃음을 드리는 일을 하며 인생의 반을 썼다”라면서 “2004년 KBS 공채 19기로 데뷔해서 2004년부터 2014년까지 ‘개그콘서트’를 10년 동안 했다. 그리고 2014년에 잘렸다”고 털어놓았다.

그는 “잘린 것에 대해 남 탓하지 않았다”면서 “10년간 개그 코너를 하면서 내가 가진 모습을 다 보여드렸다. 이후 그 시장에서 쫓겨나게 된 거니, 어떻게 보면 퇴출은 당연하다”고 말했다.

황현희는 “10년 동안 300번이 넘는 실직을 경험했다”라면서 “봄 개편, 가을 개편으로 프로그램이 없어지기도 하고, 녹화를 했는데 다음 주에 프로그램이 없어지면 집에 누워있어야 하는 상황이 생긴다”고 밝혔다.

'일'에 대한 개념이 바뀐 황현희. 유튜브 채널 'MBN Entertainment' 영상 캡처

그러면서 그는 “나는 그래서 연예인들을 ‘고급 거지’라고 표현한다. 어디 가서 아르바이트도 못 한다”고 말했다. 그는 “일은 소유할 수 없는 것”이라며 “그렇게 얻은 결론으로 투자를 통해 경제적 자유를 이룰 수 있었다”고 재테크의 이유를 밝혔다.

한편, 황현희는 2014년까지 ‘개그콘서트’ 무대에 오른 후 대학원에서 투자 공부를 했으며 현재 다수의 강연을 하는 것으로 알려졌다.