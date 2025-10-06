추석 연휴 ‘민생’ 강조한 李대통령…野는 “서민 물가 폭등” 지적

한·미 관세 협상과 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 여파 등 대내외 주요 현안을 안고 취임 후 첫 명절을 맞은 이재명 대통령은 민생을 거듭 강조하며 “국정에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 더불어민주당은 국민의힘을 향해 “‘발목 잡기’ 정치에서 벗어나야 한다”면서 이 대통령의 민생 안정 정책 기조에 대한 지지를 촉구한 반면 국민의힘은 “민생쿠폰과 같은 포퓰리즘 정책이 물가 폭등의 근본 원인”이라며 정부·여당을 향한 비판을 이어갔다.

이재명 대통령이 4일 영상 메시지를 통해 추석 명절 인사를 전하고 있다. KTV 캡처

6일 대통령실에 따르면 이 대통령은 대국민 추석 메시지에서 민생의 어려움을 주요 내용으로 언급했다. 이 대통령은 지난 4일 공개된 추석 인사에서 “한 해의 풍요를 기원하며 내일의 희망을 꿈꿔야 할 한가위이지만 즐거움만 나누기에는 민생의 어려움이 여전히 크다”며 “국민 삶을 책임져야 할 대통령으로서 한없이 무거운 책임감을 느낀다”고 말했다. 이 대통령은 “고단한 삶에 힘겨운 국민 여러분의 부담을 덜어내고 모두의 살림살이가 더 풍족해질 수 있도록 국정에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

연휴 기간 일정도 민생에 초점이 맞춰졌다. 추석 연휴 첫날인 지난 3일 이 대통령은 인천 강화풍물시장을 방문해 국밥집에서 식사를 하며 상인에게 체감 경기가 어떤지 물었고, 상인은 “여전히 먹고살기 힘들다”면서도 “지난해보다는 나은 편”이라고 답했다고 김남준 대통령실 대변인은 전했다. 이 대통령은 같은 날 서울 중구 약수지구대를 방문해 연휴 기간 치안 활동 계획 등을 보고받기도 했다. 이외에도 강화평화전망대에서 실향민 및 그 가족을 만나 위로의 뜻을 전했고, 아동양육시설인 계명원을 찾아 숙소와 식당 등 생활 환경을 살펴봤다.

민주당은 “민생과 경제를 살리는 데 여야가 따로 있을 수 없다”며 이 대통령의 민생 행보에 힘을 실었다. 민주당 박지혜 대변인은 5일 국회 브리핑에서 “이 대통령은 추석 명절 인사를 통해 ‘국민 통합’과 ‘성장 회복’이라는 민생정책 방향을 제시했다”며 “대통령의 의지에 국회가 반드시 함께해야 한다”고 강조했다. 박 대변인은 “대한민국의 미래를 위해서는 갈등의 정치를 넘어 국민을 위한 통합의 정치로 나아가야 한다”며 “국정 안정과 책임의 정치만이 국민의힘이 공당으로 거듭날 수 있는 유일한 방법”이라고도 했다.

반면 국민의힘 최수진 원내수석대변인은 논평을 내고 “추석을 앞두고 서민 식탁 전반의 물가가 폭등했지만, 이재명정부는 기업의 불공정거래 탓으로 돌리고 있다”며 “현실 진단 대신 남 탓에만 몰두하는 것”이라고 비판했다. 최 원내수석대변인은 “국민이 원하는 것은 보여주기식 쿠폰이 아니라 장바구니에서 체감할 수 있는 물가 안정”이라며 “서민의 밥상 물가를 실질적으로 안정시킬 근본적인 대책을 내놔야 한다”고 말했다.