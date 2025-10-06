“보름달? 못봅니다”…추석 당일, 전국이 ‘이것’에 덮인다

추석 당일인 6일 전국 대부분 지역에선 비가 내리면서 보름달을 보기가 어렵겠다.

연합뉴스 자료사진

기상청은 "이날 전국 대부분 지역에 비가 내리는 곳이 있겠다"며 "오후부터 강원산지를 중심으로 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다"고 전날 예보했다.

전국 대부분 지역에서 보름달을 보기 어렵겠으나 일부 남해안과 제주도에서 구름 사이로 보름달을 볼 수 있는 곳이 있겠다.

7일까지 예상 강수량은 △인천, 경기남서부 20~60㎜ △서울, 경기(남서부 제외), 서해5도 10~40㎜ △강원산지, 동해안 30~80㎜(많은 곳 산지 100㎜ 이상) △강원내륙 10~40㎜ △충남 20~60㎜ △대전, 세종, 충북 10~40㎜ △전북 10~40㎜ △광주, 전남 5~20㎜ △경북북부동해안, 북동산지 20~60㎜ △경북북동내륙, 서부내륙, 경남서부내륙 10~40㎜ △부산, 울산, 경남(서부내륙제외), 대구, 경북(경북북동부, 서부내륙 제외) 5~20㎜ △제주도 5㎜ 안팎이다.

당분간 낮은 구름대가 유입되는 강원산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고 이날 자정부터 오전 9시 사이 남부내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

새벽부터 동해중부먼바다에, 오전부터 동해중부앞바다와 동해남부북쪽먼바다에, 오후부터 동해남부앞바다(밤부터 울산앞바다)와 동해남부남쪽먼바다에 차차 바람이 순간풍속 시간당 30~60㎞로 매우 강하게 불고 물결이 1.0~3.5m로 매우 높게 일겠다.

아침 최저기온은 16~22도, 낮최고기온은 17~26도를 오르내리겠다.

주요 지역 오전 최저기온은 서울 19도, 인천 19도, 수원 19도, 춘천 17도, 강릉 18도, 청주 20도, 대전 20도, 전주 20도, 광주 20도, 대구 20도, 부산 22도, 제주 22도다.

낮 최고기온은 서울 20도, 인천 21도, 수원 20도, 춘천 18도, 강릉 20도, 청주 22도, 대전 21도, 전주 24도, 광주 24도, 대구 22도, 부산 25도, 제주 28도다.

미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 보이겠다.