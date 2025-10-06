우상호 “이재명 정부 냉정히 57점 받아… 국민 전폭 지지받는 개혁 필요”

한미 관세 협상 “사실 매우 어렵다”

우상호 대통령실 정무수석은 6일 현 시점 이재명 정부에 대한 평가를 묻자 “지지율이 55%에서 57%니까 냉정하게 말하면 57점 받고 있다고 생각한다”고 밝혔다.

우상호 대통령실 정무수석. 세계일보

우 수석은 이날 오전 KBS라디오 ‘전격시사와 인터뷰’에서 “속으로는 조금 더 높은 평가를 하고 있는데 그래도 지지율을 점수로 하는 게 가장 객관적이지 않을까 싶다”며 이같이 말했다.

우 수석은 “‘이재명 정부 때문에 많이 좋아졌다. 그런데 세상이 좀 시끄러운 것 같다’는 게 총평 아닐까 생각한다”며 “또 여러 산업 부문 중에서는 이재명 정부가 들어선 이후에 성과를 아직 피부로 못 느끼겠다고 하시는 분들도 있다. 그런 영역들은 어떻게 챙길까 고민을 하는 명절”이라고 했다.

진행자가 ‘최근 지지율이 하락세’라는 평가를 언급하자 우 수석은 “개혁하는 거 좋은데 너무 싸우듯이 하는 게 불편하고 피곤하다고 말씀하시는 분들이 있다”고 답했다.

다만 “개혁을 안 할 수는 없기 때문에 국민의 사랑을 받고 국민의 전폭적인 지지를 받는, 개혁의 접근 방식에 개선이 있어야겠다는 생각은 하고 있다”며 “좀 시끄럽지 않게 하는 방식이 필요할 것 같다”고 했다.

그러면서 여당이 조희대 대법원장을 청문회 증인으로 부른 데 이어 대법원 현장 국정감사까지 진행하는 데 대해 “정의롭다고 해서 늘 지혜로운 것은 아니다”라고 밝혔다.

우 수석은 “비정상적인 사법부의 행위에 대해 파헤쳐야 되고 진상이 드러나야 된다고 생각하는 사람”이라면서도 “방법은 좀 지혜로웠으면 좋겠다. 지금 마치 복수하고 보복하듯이 보여지는 것은 올바른 방식은 아니다”라고 강조했다.

총무비서관에서 보직이 변경된 김현지 제1부속실장의 국정감사 출석 여부에 대해서는 “국회에서 의결해주면 100% 나간다”고 했다.

통화스와프를 놓고 교착 상태에 놓인 한미 관세 협상을 두고는 “사실 매우 어렵다. 다시 새로 시작하는 느낌으로 하고 있다”며 이달 경주 APEC 정상회의에서 진전될 전망에 대해 “그렇게 희망하는데 아직 신호가 안 와서 좀 불안하다”고 했다.

우 수석은 “정말 불안하고 어려웠던 시기를 잘 지나서 이제 정상화의 길에 접어들었지만 아직 부족한 게 있다”며 “애정을 가지고 지켜봐주시고 가족들과 즐거운 명절 보내시기 바란다”고 전했다.