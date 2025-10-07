‘이혼 후 동거’ 윤민수 전처 ‘미우새’ 깜짝 등장 “결혼 사진 버릴까?”

SBS TV 예능프로그램 '미운 우리 새끼' 화면 캡처

가수 윤민수가 동거 중인 전처가 방송에 깜짝 등장했다.

지난 5일 방송한 SBS TV 예능프로그램 '미운 우리 새끼' 예고편에선 윤민수가 전처를 불러 이사일이 2주 남았다며 물건을 정리하자고 말하는 모습이 담겼다.

윤민수는 전처에게 "2주 남았다. 정리를 해야 한다"고 말했고, 전처는 "물건에 스티커를 붙이자. 윤후 아빠 것과 내 것에"라고 말한 뒤 각자 물건을 나눴다.

젼처가 방송에 등장한건 윤민수가 '미운 우리 새끼'에 출연한 뒤 처음이었다. 앞서 이들은 이혼 후에도 집이 팔리지 않아 일단 함께 살고 있다고 말했었다.

초대 손님으로 출연한 배우 조우진은 "이런 이혼은 처음 본다"고 말했다.

윤민수는 짐을 정리하다가 결혼 사진을 발견하고 당황했다. 그는 "버려냐 되나. 어떡하냐"고 말하다가 "그냥 놔두자. 윤후 장가 갈 때…"라고 얼버무렸다.

이들은 이혼한 상황에서도 친구처럼 물건을 나누는 모습을 보였다. 이 모습을 지켜보던 윤민수 어머니는 착잡한 표정을 지었다.

한편 윤민수는 2006년 결혼했고, 지난해 이혼했다.