與 "네팔서 韓등산객 사망…고인 명복 빌며 유족께 깊은 위로"

더불어민주당은 7일 네팔 메라피크봉에서 한국인 등산객이 사망한 사고와 관련해 "타지에서 유명을 달리하신 고인의 명복을 빌며, 비보에 큰 슬픔에 잠겨 계실 유족께 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다.

서울 영등포구 여의도 더불어민주당사의 깃발이 휘날리고 있다. 뉴시스

부승찬 민주당 대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 통해 "네팔 메라피크봉 등반 중 사망하신 고인의 명복을 빈다. 네팔 메라피크에서 한국인 등산객 1명이 악천후 속에 생을 마감한 안타까운 사고가 발생했다"며 이같이 말했다.

그는 이어 "현지 외신 보도에 따르면 네팔 에베레스트산 인근은 폭설과 거센 눈보라로 많은 인원이 고립됐다고 한다"며 "정부는 추가로 고립된 우리 국민이 없는지 신속히 확인하고, 필요한 영사 조력을 적극적으로 제공해주시길 바란다"고 했다.

그러면서 "추가 인명 피해가 발생하지 않도록 각별히 대응해주실 것을 당부드린다"며 "민주당은 국회 차원에서 해외에서 어려움에 처한 국민들을 지원할 수 있는 방안을 적극 모색하겠다"고 덧붙였다.

한편 6일(현지시간) 현지매체 투어리즘타임스에 따르면 툴시 구룽 네팔전국산악안내인협회(NNMGA) 회장은 이날 네팔 동부 메라피크봉에서 구조 헬기가 한국인(46) 등산객의 시신을 수습했다고 밝혔다. 숨진 등산객과 등반 가이드는 지난 4일 메라피크 정상 등반을 시도했다가 하산하던 중 기상 악화로 실종됐다.

<뉴시스>