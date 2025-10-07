네팔 메라피크서 한국인 40대 등산객 1명 사망…시신 수습

"하산 도중 눈보라에 갇혀 저체온증으로 숨진 듯"

네팔·중국 국경지대에 있는 에베레스트산에서 거센 눈보라로 등산객 수백 명이 고립된 가운데 인근 네팔 봉우리에서 한국인 등산객 1명이 사망했다고 로이터 통신과 현지 매체 투어리즘타임스·에베레스트뉴스 등이 6일(현지시간) 보도했다.



툴시 구룽 네팔전국산악안내인협회(NNMGA) 회장에 따르면 이날 에베레스트산에서 남쪽으로 약 31㎞ 떨어진 네팔 동부 메라피크봉(6천476m) 일대에서 구조 헬기가 46세 한국인 등산객의 시신을 수습했다.

지난 4일(현지시간) 중국 시짱(티베트)자치구의 에베레스트산 동쪽 경사면 일대에서 눈보라에 고립된 등산객들을 구조하기 위해 구조대가 산을 오르는 모습. 신화연합뉴스

함께 등산하던 셰르파(등반 안내인)는 해발 약 5천800m 지점에서 헬기에 구조됐다.



숨진 등산객은 지난 4일 메라피크 정상 등반을 시도했다가 하산하던 도중 눈보라로 현지에 갇힌 뒤 저체온증으로 숨진 것으로 알려졌다.



구룽 회장은 "등산객은 극한의 추위에 장기간 노출돼 사망한 것으로 보인다"고 말했다.



외교부 당국자는 7일 "한국인 등산객의 시신은 6일(현지시간) 오후 카트만두 시내 병원 영안실에 안치됐다"며 "주네팔대사관은 유족 측과 지속해서 소통하면서 필요한 영사조력을 제공하고 있다"고 밝혔다.



4일 등산객과 셰르파가 실종되자 구조팀은 헬기 등을 동원, 수색에 나섰다.



메라피크는 등반·트레킹의 명소로 정상에서 에베레스트(8천848m), 로체(8천516m), 마칼루(8천465m), 초오유(8천203m) 등 고봉들의 웅장한 전망을 감상할 수 있어서 등산객이 몰리는 곳이다.



전날 중국 시짱(티베트)자치구에 속한 에베레스트산 동쪽 경사면 근처에서도 등반객 수백 명이 고립됐다가 이 중 약 350명이 구조대원들의 도움을 받아 근처의 작은 마을인 쿠당(曲当)으로 대피했다고 중국중앙TV(CCTV)가 전했다.



나머지 등반객 200여명도 구조대와 연락이 닿았으며, 구조대의 안내와 도움을 받아 단계적으로 쿠당으로 대피할 예정으로 전해졌다.



중국 국경절·중추절 연휴를 맞아 중국인 등 등반객이 몰린 가운데 지난 3일 저녁부터 이 일대에 폭설과 눈보라가 몰아치면서 많은 인원이 고립됐다.

<연합>