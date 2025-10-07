삼성이 만들면 다르다? 삼성, ‘두 번 접는’ 폰 실물 공개 임박

안쪽으로 두 번 접히는 갤럭시 G폴드

10월말 경주 APEC서 ‘데뷔전’ 치를 듯

갤럭시 Z 폴드7 출시 이후 기대감 상승

“中 화웨이완 달라”…글로벌 출시 전망

삼성전자의 ‘두 번 접는 폴더블폰’(트라이폴드폰)의 실물이 이달 말 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 현장에서 공개될 것으로 보인다. 전 세계 이목이 쏠린 외교 무대에서 삼성의 기술 리더십을 입증하고 홍보 효과를 극대화하겠다는 노림수로 읽힌다.

7일 업계에 따르면 삼성은 트라이폴드폰 ‘갤럭시 G폴드’(가칭)를 31일부터 경주에서 열리는 2025 APEC에서 세계 최초로 공개한다.

삼성디스플레이의 ‘Flex G’ 제품.

트라이폴드폰은 두 번 접히는 스마트폰으로, 삼성전자가 처음 시도하는 새로운 폼팩터(기기 형태)다. 삼성전자는 2018년 세계 최초의 인폴딩 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 폴드’를, 2020년 위아래로 접히는 ‘갤럭시 Z 플립’을 공개한 뒤 폴더블폰 시장을 주도해왔다.

두 번 접히는 스마트폰은 중국 화웨이가 지난해 9월 세계 최초로 선보였다. 화웨이의 ‘메이트XT’는 한쪽 화면은 안쪽, 다른 화면은 바깥쪽으로 접는 ‘Z자형’ 방식이다.

반면 G폴드는 화면 양쪽이 모두 안으로 접히는 듀얼 인폴딩 구조를 채택할 것으로 보인다. 듀얼 인폴딩 구조의 트라이폴드폰은 삼성전자가 업계 최초다.

G폴드는 완전히 펼쳤을 때 태블릿 수준의 9.96인치 대화면을 구현할 것으로 보인다. 프리미엄 폴더블폰인 만큼 스냅드래곤 8 엘리트 칩셋, 최대 16기가바이트(GB) 램, 저장공간 1테라바이트(TB), 2억 화소 메인 카메라 등이 탑재될 것으로 보인다.

화웨이의 ‘메이트 XT’. 화웨이 제공

업계에선 지난 7월 갤럭시 Z 폴드7 출시 이후 G폴드에 대한 기대감도 커지고 있다. 폴드7은 역대 갤럭시 Z 폴드 시리즈 중 가장 얇은 8.9㎜ 두께(접었을 때 기준)를 구현했고 215g의 가벼운 무게로 휴대성을 대폭 강화했다. 동시에 2억 화소 메인 카메라 등 ‘울트라급’ 퍼포먼스로 일반 바 타입 스마트폰을 대체할 ‘진정한 폴더블폰’으로 떠올랐다.

G폴드에도 폴드7의 첨단 기술력이 대거 적용돼 극한까지 얇아진 두께와 가벼운 무게를 구현할 것으로 보인다. 이 경우 G폴드는 스마트폰과 태블릿·노트북 시장을 동시에 노리는 모바일 기기로 거듭날 예정이다. 펼치면 태블릿에 버금가는 대화면을 제공하고, 접으면 기존 스마트폰 수준의 휴대성을 유지하는 것이 핵심이다.

업계에선 삼성전자의 G폴드 공개 방식에도 주목하고 있다. 새로운 폼팩터를 공개하는 만큼 대규모 출시 행사를 통해 시선을 집중시키는 방식이 예상되지만, 이번 APEC은 전시 형태로 실물을 공개하는 ‘프리뷰’가 될 것이라는 분석이 나온다.

노태문 삼성전자 DX부문장 사장. 삼성전자 제공

삼성전자가 화웨이와 달리 트라이폴드의 글로벌 출시도 고려 중이라는 관측도 나온다. 외신들은 지난달 중순부터 G폴드의 미국 출시 가능성을 보도하고 있다. 화웨이는 트라이폴드폰으로 메이트XT와 2세대 제품인 메이트XTs까지 출시했지만 중국 내수용으로만 출시했다.

노태문 삼성전자 DX부문장 사장은 지난달 4일 독일 베를린에서 열린 유럽 최대 가전 전시회 ‘IFA 2025’에서 G폴드에 대해 “개발 막바지 단계로, 올해 내로 시장에 출시하게 될 것”이라고 밝혔다. G폴드의 초도 물량은 약 5만대 수준으로 알려졌다.