파푸아뉴기니 동부 규모 6.6 강진…쓰나미 경보 없어

입력 : 2025-10-07 21:18:47
수정 : 2025-10-07 21:18:47
이도형 기자 scope@segye.com
미국 지질조사국(USGS)은 7일 오후 9시 5분 파푸아뉴기니 동부 모로베주 라에시에서 서남서쪽으로 26km 떨어진 지역에서 규모 6.6의 강진이 발생했다고 밝혔다. 

사진=기상청 제공

진앙은 남위 6.78도, 동경 146.77도이며 지진 발생 깊이는 99km다.

 

미 태평양쓰나미경보센터(PTWC)는 이번 지진과 관련해 쓰나미(지진해일) 경보를 발령하지 않았다.

 

지진 발생 지역은 파푸아뉴기니 수도인 포트모르즈비에서 북쪽으로 300㎞ 이상 떨어져 있다.

