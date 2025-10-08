'업 업' 금값 거침없는 상승세…12월 선물 4천달러 돌파

(FILES) A participant shows gold bars during the 21st edition of the international gold and jewellery exhibition at the Kuwait International Fairgrounds in Kuwait City on May 23, 2024. US President Donald Trump said on August 11, 2025 that gold imports will not face additional tariffs, days after confusion flared on whether recent hikes applied to certain gold bars -- threatening to upend global trade of the precious metal. (Photo by Yasser AL ZAYYAT / AFP)/2025-08-12 03:22:45/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

금 가격이 미국 연방정부 셧다운과 프랑스 정치 위기 등에 따른 투자자들의 안전 자산 선호 심리를 타고 사상 최고치 기록을 또 세웠다.



AP·블룸버그통신에 따르면 미 동부시간 7일 오전 11시 30분(현지시간) 12월 인도분 미국 금 선물 가격은 트로이온스(31.1034768ｇ)당 4,013.10 달러를 기록했다.



금 선물 가격이 4천 달러를 상회한 건 이날이 처음이다.



금 가격은 올해 들어 사상 최고가 기록을 수시로 갈아치우며 50% 이상 올랐다.



다른 귀금속 가격 역시 상승세를 보여, 은은 연초 대비 약 60% 오른 트로이 온스당 48달러 가까이에서 거래됐다.



금값 상승과 관련, 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책을 비롯한 글로벌 불확실성 증대에 따른 안전자산 수요가 급증한 게 주요 원인으로 지목된다.



또 미국 연방준비제도(연준)의 금리 추가 인하 가능성, 2주째로 접어든 미국 연방정부 셧다운, 유로권에서 가장 심한 재정적자를 겪고 있는 프랑스의 정치적 불안 가중 상황도 '안정적인 피난처'를 찾아 헤매는 투자자들을 금 거래로 이끌었다고 외신들은 전했다.



중국 중앙은행인 인민은행의 경우 금값이 사상 최고치를 경신하는 가운데 9월에 금 매입을 이어가며 11개월 연속 순매수세를 기록했다고 블룸버그는 보도했다.



스위스 기반 글로벌 금융기업인 UBS의 지오바니 스타우노보 애널리스트는 AP에 포트폴리오(투자 목록) 쏠림을 경계하며 "금 변동성이 10∼15%에 달한다는 점을 투자자들은 인지해야 한다"고 조언했다.

<연합>