보이그룹 엔티엑스(NTX), 11월 전격 컴백

보이그룹 엔티엑스(NTX)가 다음 달 전격 컴백한다.

소속사 빅토리컴퍼니는 8일 엔티엑스가 다음 달 새 미니앨범을 발표하고 본격적인 컴백 활동에 들어갈 예정이라고 밝혔다.

이번 컴백은 지난 3월 정규 2집 ‘오버 트랙(OVER TRACK)’ 발매 이후 8개월 만이다.

엔티엑스는 컴백에 앞서 지난 6월 한국을 시작으로 대만과 브라질 포함 남미 5개국(우루과이, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 멕시코)에서 ‘엔티엑스 아워 트랙 투어(NTX OUR TRACK TOUR)’를 성황리에 마쳤다

특히 엔티엑스는 브라질 쿠리치바를 시작으로 주앙페소아까지 상파울루, 리우데자네이루, 브라질리아, 벨렝 등 K팝 아티스트로는 최초로 총 10개 도시를 도는 브라질 단일 투어로 현지 주요 언론들로부터 호평을 받기도 했다.

브라질 투어 이후 엔티엑스 멤버들은 이번 컴백 앨범에 심혈을 기울였다.

멤버 로현이 컴백 앨범 프로듀싱을 맡았으며 멤버 윤혁과 시하가 컴백 퍼포먼스를 직접 창작하는 등 자체 제작돌의 진면모를 제대로 보여주겠다는 각오다.

보다 자세한 컴백 일정은 추후 공개되는 컴백 스케줄러를 통해 공개될 예정이다.