빵·커피값 5년간 38% 올랐다… 전체 먹거리 물가도 20%↑

지난 5년 사이 먹거리 물가가 20% 넘게 오른 것으로 나타났다. 특히 빵과 커피값이 40% 가까이 크게 올랐다.

8일 국가데이터처에 따르면 지난달 ‘식료품 및 비주류 음료’ 물가지수는 2020년 9월에 비해 22.9% 상승했다. 같은 기간 전체 소비자 물가지수 상승률(16.2%)보다 7%포인트 가까이 높은 수준이다.

사진=뉴스1

이중 과일과 빵 등의 물가가 유독 크게 뛰었다. 과일(35.2%)과 우유·치즈 및 계란(30.7%) 등은 5년 전보다 30% 넘게 치솟았다. 빵(38.5%), 케이크(31.7%), 떡(25.8%), 라면(25.3%) 등도 크게 오르며 빵 및 곡물(28.0%)의 상승 폭을 키웠다. 과자, 빙과류 및 당류도 27.8% 상승했다.

고춧가루, 참깨 등이 포함된 기타 식료품(21.4%), 육류(21.1%), 어류 및 수산(20.0%)도 20%를 상회했다.

비주류 음료 중 커피·차 및 코코아가 38.2% 치솟았고, 생수·청량음료·과일주스 및 채소 주스는 22.7% 올랐다. 주류 및 담배의 상승률은 5.0%에 그쳤지만 이 중 주류는 13.1%의 상승률을 기록했다.

식료품 및 비주류 음료 물가는 연도별로 2020년 4.4%, 2021년 5.9%, 2022년 5.9%, 2023년 5.5%, 2024년 3.9%로 계속 높은 수준의 상승세를 이어왔다. 이 기간 전체 소비자물가 상승률은 2020년 0.5%, 2021년 2.5%, 2022년 5.1%, 2023년 3.6%, 2024년 2.3%다.

사진=뉴스1

생활 밀접 품목들의 물가도 지난 5년 사이 크게 올랐다. ‘음식 및 숙박’은 24.8% 올랐는데 이중 외식 비용을 뜻하는 ‘음식 서비스’는 상승률이 25.1%였다. 식료품 등 원재료 가격 상승의 영향으로 풀이된다.

비누·샴푸·미용료 등이 포함된 ‘기타 상품 및 서비스’는 24.1% 상승했다. 세제, 청소용품 등 살림에 필요한 물품과 세탁·청소 같은 가사서비스를 포함한 ‘가정용품 및 가사서비스’ 물가는 19.4% 올랐다.

전·월세를 포함한 주거비와 각종 공공요금 등이 포함된 ‘주택, 수도, 전기 및 연료’ 물가는 16.7%, ‘의류 및 신발’은 16.2%로 평균 상승률과 비슷했다. 연료비, 차량 유지비, 대중교통 요금 등을 포함한 ‘교통’ 물가는 15.9%로 평균보다 낮았다.